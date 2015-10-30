Уфа, 30 октября, 2015, 19:51 — ИА Регнум. Уходящая неделя отмечена расстрелом семерых в Салавате с одним погибшим и назначением экс-главы Минобороны Сердюкова в ГК «Ростех», где он будет руководить авиастроительством Башкирии.

reddit.com Пороховой дым

26 октября ресурс «UfaTime» рассказал о планах подготовки Всемирной Фольклориады, которая пройдет в 2020 году в Уфе. По словам министра культуры Владимира Мединского, решение о проведении Фольклориады в России принято вопреки политике санкций, вопреки попыткам как-то изолировать Россию от мирового сообщества. «Решение о проведении фестиваля подчеркивает роль России в сохранении мирового культурного наследия и памяти о традициях и образе жизни наших предков», — отметил Владимир Мединский сразу же после получения Башкирии права принять масштабный международный фестиваль.

В этот же день ряд СМИ сообщили, что в Башкирии несколько сельских чиновников указали недостоверные данные о своих доходах. Установлено, что ряд служащих не указали в справках о доходах за 2014 год сведения о своих объектах недвижимости, транспортных средствах и дополнительных заработках. В целях устранения нарушений законодательства прокурор района внес в адрес главы администрации представления, по результатам рассмотрения которых 4 сотрудника муниципалитета и учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, директор Информационно-консультационного центра уволился с занимаемой должности.

ИА «Башинформ» 26 октября сообщило, что по итогам амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Башкирии от отбывания наказаний освобождены 6 тыс. 533 человека. Из них 5650 были осуждены к наказанию, не связанному с изоляцией (условное лишение свободы, исправительные или обязательные работы). Из мест лишения свободы вышли 882 человека, в том числе 606 осужденных и 276 обвиняемых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Амнистия стала самой массовой с 2000 года, тогда из учреждений ГУФСИН по Башкирии освободилось почти четыре тысячи осужденных.

Ряд СМИ 27 октября сообщили, что в Башкирии 55-летнего мужчину приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком на два года за пост в социальной сети. Как рассказали в прокуратуре, в марте и апреле прошлого года подсудимый негативно отозвался в адрес определенной нации. В итоге мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Свою вину мужчина не признал.

«Комсомольская правда — Уфа» в этот день привела топ осенних криминальным нападений. В пятерку наиболее взволновавших уфимцев происшествий вошли убийство 11-летней Виолетты Токарчук; нападение на трамвайных путях и надругательство над 31-летней женщиной, которая возвращалась домой с работы; удар ножом, нанесенный в микрорайоне Сипайлово 17-летней студентке медколледжа; нападения в подъездах домов на школьниц «педофила в желтой куртке» и нападение на молодую маму с ребенком в Непейцевском дендропарке.

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 27 октября выясняло, почему «волонтёры» мнимых благотворительных фондов стоят на многих оживлённых местах Уфы. В сентябре в Министерстве труда и соцзащиты населения подвели итоги первого республиканского конкурса на лучшую некоммерческую организацию (НКО) в сфере благотворительности. На конкурс была подана 21 заявка, однако шесть НКО не допущены к участию в связи с несоответствием формы их деятельности. Одной из главных задач конкурса стал свод благонадёжных благотворительных фондов, кого можно будет рекомендовать общественности, кому население может, не боясь, нести деньги, а СМИ, не опасаясь, что это аферисты, публиковать о них информацию. Сведения о них можно найти на сайте Минюста.

«Московский Комсомолец Уфа» 28 октября написал, что в Башкирии призвали население «стучать» на зарплаты в конвертах. По словам министра труда и соцзащиты населения Башкирии Ленары Ивановой, «в истреблении нелегальной занятости у себя на территориях сегодня соревнуется вся страна». Башкирия не стала исключением: выявление нелегальных работников проходит здесь «в соревновательном ключе» между муниципалитетами на основе межведомственного партнерства. Сегодня в республике по числу нелегалов лидируют три отрасли — строительство, торговля и сельское хозяйство. По данным федерального центра, в начале 2015 года в Башкирии проживало несколько сотен тысяч неформально трудоустроенных граждан. В 2015 году перед Башкирией поставили задачу легализовать треть неформально занятых граждан, или 71 тысячу. Спустя восемь месяцев, задача выполнена на 70%. «Мы все должны показать нетерпимость к нелегальной занятости, — подчеркнула Иванова. — Люди должны понимать, что когда в какой-то подворотне кто-то открыл шиномонтаж или автомойку и заставляет нелегально работать, то если с рабочими что-то случилось, например, сотрудник сломал ногу, за него никто не отвечает, а в случае трагедии с летальных исходом его семья ничего не получит».

«Три шурупа» 29 октября писали, что без машины остался 22-летний житель Уфы, на котором «висели» три штрафа за вождение в нетрезвом виде. За молодым человеком числилось 110 тыс. рублей штрафа, которые он не торопился платить. Кроме того, он водил машину, хотя был лишен прав. Явившиеся к нему приставы арестовали автомобиль и самого уфимца. Ему предстоит провести под стражей 10 суток, а потом погасить задолженность.

Ряд СМИ сообщили о стрельбе на автосервисе в Салавате, которая произошла в ночь на 29 октября. Ранены были семь человек, впоследствии один из пострадавших скончался в больнице. Причиной кровавой бойни на автосервисе в Салавате могла стать неуместная шутка.

ИА «Башинформ» 30 октября писало, что в Башкирии снизились цены на жилье. По предварительным данным, в III квартале 2015 года в среднем стоимость первичного жилья составила 51,1 тыс. рублей за кв. м, вторичного — 54,9 тыс. Во II квартале этого года «первичка» стоила 51,7 тыс. рублей (в III квартале снижение на 0,7%), «вторичка» — 55,7 тыс. (в III кварталеснижение на 2,2%).

«Уфа-пресс» 30 октября сообщил, что на выездном заседании Московский окружной военный суд приговорил Роберта Загреева, башкирского публициста и блогера, к трем годам колонии строгого режима. Он признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности по ч.1 ст. 205.2 УК РФ. Его взяли под стражу в зале суда. Любопытно, что среди свидетелей обвинения — представители протестного электората республики и башкирские учёные. В приговоре суда утверждается, что осенью 2012 года он разместил на двух интернет-порталах статью «Конец света» Айрата Дильмухаметова, башкирского националиста. Её опубликовали «с целью объединения людей для насильственного вооружённого революционного изменения конституционного строя Российской Федерации с целью создания отдельного от России государства Башкурдистана».

30 октября ряд СМИ сообщили о назначении амнистированного бывшего министра обороны Анатолия Сердюкована новую высокую должность в госкорпорации «Ростех». На сей раз он должен будет заняться уже не развитием армии, а возрождением авиационной отрасли страны на посту индустриального директора по авиационной промышленности. В Башкирии работают семь предприятий, входящие в авиационные холдинги. Их суммарная выручка от продажи продукции составила в прошлом году 60 млрд рублей. (около 80% от этой суммы приходится на ОАО «УМПО»), кроме УМПО это Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», УАПО, НПП «Мотор», НПП «Молния», КумАПП («Вертолеты России»), ПКИ «Уфаавиапроект».

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