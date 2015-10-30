Москва, 30 октября, 2015, 19:46 — ИА Регнум. В Совфеде анекдотом прокомментировали заявление Михаила Саакашвили о том, что его лишают гражданства Грузии «по указке РФ», передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября. «Хотя украинский гражданин Михаил Саакашвили уже давно никого не интересует в России, он продолжает надувать щеки. Как бы не лопнуть от важности», — отметил сенатор Франц Клинцевич.

Цитата из м/ф «Раз ковбой,два ковбой» реж. Анатолий Резников 1981 СССР Неуловимый Джо

«Один к одному как неуловимый Джо из старого анекдота. Беднягу назвали неуловимым не потому, что его никак не удается поймать. Он просто никому не нужен. Михаил Саакашвили никому не нужен даже на своей родине. Такова судьба всех политических перекати-поле», — сказал парламентарий.

Грузия начала процедуру лишения бывшего президента страны Михаила Саакашвили гражданства, заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани. По ее словам, несколько дней назад поступила официальная нота на украинском языке, согласно которой Михаил Саакашвили принят в гражданство Украины.