Симферополь, 30 октября, 2015, 19:31 — ИА Регнум. ГУП «Черноморнефтегаз» открыл новый газоносный пласт на Одесском месторождении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в компании 30 октября.

listofimages.com Пузырьки газа в воде

Как пояснили в компании, в ходе работ по увеличению добычи на скважине № 13 вскрыли «продуктивный горизонт с высоким давлением».

«Это говорит о перспективности газонасыщенных отложений верхнего палеоцена, ожидается серьезное наращивание добычи. Для приема газа из вскрытой залежи добыча на скважине была приостановлена. В настоящий момент производится подготовка к подаче дополнительных объемов газа на берег в газотранспортную систему Крыма», — отметили на предприятии.

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Как сообщало ИА REGNUM, добыча природного газа в Крыму за два года увеличилась на 23%. «Черноморнефтегаз» является одним из основных плательщиков налога на прибыль в Крыму.