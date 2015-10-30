Тбилиси, 30 октября, 2015, 19:02 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили напоминает всем, что смена власти путем выборов является достижением грузинского народа, и подчеркивает, что этот курс остается неизменным.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

«Эпоха революционных сценариев в Грузии закончилась, а те, кто планирует процессы в этом направлении, полностью оторваны от общества и политической реальности», — считает Георгий Маргвенлашвили.

По его словам, вмешательство высокопоставленного чиновника другой страны (в данном случае экс-президента Михаила Саакашвили) во внутреннюю политику Грузии и планирование каких-либо беспорядков недопустимо.

«Напоминаю политикам, что человек, его жизнь и здоровье — высшая ценность, и играть ими недопустимо. Еще раз призываю граждан Грузии к миру. Оставайтесь в рамках Конституции и не поддавайтесь на авантюру», — заявил президент.

Он заверил всех, что по-прежнему остается гарантом конституционного порядка, защиты прав человека и независимости СМИ.

Как сообщалось ранее, 29 октября на сайте http://uareview.in.ua/ появились аудиозаписи бесед Михаила Саакашвили с соратниками Гигой Бокерия и Никой Гварамия, в которых экс-президент делится планами организации беспорядков в связи с судебным процессом вокруг телекомпании «Рустави-2», говорит о мобилизации боевиков, строительстве баррикад, физическом противостоянии и применении оружия.

Следует отметить, что ни Бокерия, ни Гварамия, ни Саакашвили и не отрицают, что обсуждали такие планы для «защиты телекомпании «Рустави-2» и свободы слова».

30 октября Минюст Грузии сообщил, что получил от украинской стороны подтверждение присвоения Михаилу Саакашвили гражданства Украины. В этой связи министерство юстиции начало процедуру лишения Саакашвили грузинского гражданства.