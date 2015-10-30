Красногорск, 30 октября, 2015, 23:26 — ИА Регнум.



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Начало матча «Химок» с «Црвеной Звездой» обещало упорную борьбу. Гости в начале матча повели 13:7, и ни в чём не уступали хозяевам. Однако химчане довольно быстро взяли игру под свой контроль, и с начала второй четверти не дали никому усомниться в том, кто сегодня победит.

«Локомотив-Кубань», игравший в гостях с «Зеленой Горой» наоборот, с первых минут вёл игру на так, как будто идёт «острая концовка». Разница в счёте постоянно бала в пределе одного попадания. Но под конец хозяева не выдержали, и россияне взяли своё.

«Химки» (Химки, Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) 91:53 (22:17, 29:13,20:9, 20:14)

(22:17, 29:13,20:9, 20:14) «Зелена Гора» (Польша) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 83:75 (15:13, 23:27, 19:19, 18:24)

Положение команд в розыгрыше мужской баскетбольной Евролиги здесь.