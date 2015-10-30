Нижний Новгород, 30 октября, 2015, 20:21 — ИА Регнум. Собираемость взносов на капремонт в регионах Приволжского федерального округа с января по сентябрь 2015 года составила около 66%. По информации госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», с начала года в отношении жителей округа начислено 15,819 млрд рублей, оплачено из которых только 10,451 млрд рублей. При этом практически по всему Поволжью граждане не довольны качеством ремонта, многие не имеют представления о деятельности региональных операторов и узнают о механизмах проведения ремонтных работ только из листовок, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Фонда ЖКХ, лидером собираемости взносов на капремонт в ПФО является Татарстан — из начисленных гражданам 1,959 млрд рублей здесь собрали 1,92 млрд рублей, или 98%. На нижней строчке рейтинга сознательности граждан — Пермский край. Жители региона оплатили только 121 млн рублей, или 10,7% из начисленных 1,125 млрд рублей. По эффективности функционирования региональных систем капитального ремонта, исходя из доли собираемости взносов собственников и процента выполнения работ, также в числе лидеров Татарстан с показателем 98,6 балла, Мордовия — 83,5 балла. В аутсайдерах вновь Пермский край, где зафиксирован показатель 11,3 балла. Отметим, что при сравнении показателей эффективности программ капремонта по всей России первое место также занимает Татарстан, а Пермский край — на втором месте с конца рейтинга.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, Башкирия также находится среди регионов-лидеров по реализации программы капремонта. В октябре 2014 года жители республики внесли за капремонт лишь 35% ожидаемых от них средств, в феврале 2015 года собираемость платежей за капремонт составила 56%, в сентябре за капремонт заплатили 76% собственников. Однако по данным проверки качества ремонта многоквартирных домов, проведенной республиканским Госкомжилнадзором, в 90% всех отремонтированных зданий были выявлены нарушения. Выявлено около 9 тыс. нарушений по строительному надзору, составлено порядка 500 административных протоколов, выдано штрафов на сумму 19 млн рублей. Без нарушений ремонтные работы проводились только на 17 объектах из 425.

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Поэтапный рост показателя собираемости взносов наблюдается и в Чувашии. По словам директора регионального «Фонда капремонта» Олимпиады Епифановой, «собираемость средств колеблется из месяца в месяц». Если в январе платежи составили порядка 40%, снизившись весной до 38%, то сейчас взносы «вносятся все активнее и активнее». По итогам сентября собираемость достигла 81%, в целом с начала года составив 55%. В октябре жильцам начали приходить первые пени за неуплату средств. С 2016 года размер взноса в республике планируется увеличить, при этом власти не исключают возможность всенародного референдума по снижению платы — по примеру Югры, однако подчеркивают, что установленная цена — «меньше той суммы, которая необходима» для капремонта.

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Аналогичным образом считают и власти Нижегородской области. В настоящее время жители региона платят за капремонт 6,3 рубля за кв метр, однако власти Нижнего Новгорода считают обоснованным тариф в размере 20−25 рублей за кв метр, отмечая, что такой тариф будут даже выгоден собственникам «при достаточной платежеспособности».

В Самарской области, по данным Фонда ЖКХ, собираемость взносов к сентябрю достигла 56%, в то же время региональная рабочая группы ОНФ «Качество повседневной жизни» приводит информацию о 30% оплаченных начислений. Эксперты ОНФ связывают низкую собираемость с населения платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов с низким качеством уже проведенных работ. Нарекания жителей вызывает не только качество ремонтных работ, но и сроки, и квалификация подрядчиков, отсутствие проектной документации на проводимые работы. Кроме того, сметы, составленные фондом, не всегда согласованы с собственниками домов.

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В соседней Саратовской области граждане также постепенно привыкают платить за капремонт. В июне руководство регионального Фонда подчеркнуло, что «уровень оплаты взносов на капитальный ремонт существенно увеличился: в течение июня 2015 года на счет регионального оператора от собственников помещений в многоквартирных домах поступило 40 млн рублей, что в полтора раза больше, чем в предшествующем периоде». В то же время глава Фонда капремонта Сергей Важнов в июле 2015 года заявил, что около 1,5 тыс. жителей области написали заявления в его ведомство, отказываясь платить взносы за капремонт. По его словам, «отказники» ссылаются на закон об НКО и решение Верховного суда РФ, полагая, если Фонд является некоммерческой организацией, то, по закону об НКО членство в нем (то есть уплата взносов за капремонт) должно быть добровольно и от него можно отказаться. Он выразил готовность судиться с неплательщиками, и с октября ведомство приступило к подаче исков на граждан.

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В то время, как в Саратове ведут активную борьбу с неплательщиками — собственниками квартир, чиновники Пензенской области не платят взносы на капремонт помещений федеральной, региональной и муниципальной собственности. При этом практически никаких санкций для неплательщиков этой категории не предусмотрено. За просроченные платежи только начисляются пени. Между тем собираемость указанных взносов составляет только 2%. По мнению эксперта Центра независимого мониторинга исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николая Николаева, недопустимо, когда региональные программы капремонта реализуются только за счет граждан-собственников.

Отметим, что на территории Пензенской области размер взноса на капремонт для собственников квартир один из самых высоких в России — 6,9 рублей за кв. метр. В феврале 2015 года многие жители Пензенской области получили квитанции с не соответствующими действительности цифрами в графе «общая площадь». Согласно платежным документам, площадь квартир увеличилась на 2 — 8 кв метров, соответственно увеличился и размер взноса. Из 140 тыс. жителей области, которых обслуживает региональный фонд капремонта, некорректные квитанции получили 123 тыс. граждан. Проблему взносов обсудили на последней сессии Гордумы Пензы. Один из ветеранов Великой Отечественной войны обратился к главе города Виктору Кувайцеву. «Ветераны понимают, что идет ремонт. Много сладкозвучных слов в их адрес говорится, но ведь человеку 95−96 лет, а он платит за капремонт, который будет в 2044 году», — возмутился ветеран, отметив, что самому «молодому» из них 89 лет.

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Региональный оператор в Удмуртии накануне направил первое исковое заявление в суд о взыскании задолженности по уплате взносов на капремонт. Сумма долга ответчика на сегодняшний день достигла 50 тыс. рублей. Претензионный отдел Фонда в Удмуртии направил собственникам уже более 9 тыс. уведомлений о задолженности. Многие жители Удмуртии хотели бы внести оплату, но не имеют такой возможности, поскольку взносы просто не вносятся в платежный документ. Граждане проголосовали за открытие спецсчета у регионального оператора, но квитанции на оплату поручили оформлять управляющей компании. В свою очередь управляющая компания не вносит в квитанции строку «капремонт», аргументируя это тем, что не является владельцем спецсчета. В подобной ситуации оказались жители более 100 многоквартирных домов на территории Удмуртии.

Активисты ОНФ в Йошкар-Оле выяснили, что только 68% жителей республики имеют представление о деятельности регионального Фонда ЖКХ. Качество ремонта в домах, где он уже проводился, жители оценили на оценку «хорошо». В ряде случаев в список работ не включили некоторые пункты, а также часть граждан не устроили сроки начала ремонта. До конца года в республике планируется отремонтировать 56 домов, из которых на сегодняшний день полностью закончены работы только по 4 объектам. С ноября за просрочку платежей начнут начислять пени. В Марий Эл один из самых низких размеров взноса — 4,2 рубля за кв. метр.

По данным опроса, представленным генеральным директором Фонда ВЦИОМ, кандидатом психологических наук Константином Абрамовым, 47% граждан России, участвующих в опросе об услугах ЖКХ, отметили, что объем коммунальных платежей значительно увеличился. 24% участвующих в опросе считают, что качество проведения текущего и капитального ремонта домов значительно хуже качества услуг по содержанию дома и дворовых территорий. Больше 20% опрошенных полагают, что сумма, которую они платят за услуги ЖКХ, рассчитывается неправильно. Больше половины респондентов, а именно 52%, подчеркнули, что обсчитывают в части начислений взносов за капремонт. 51% собственников категорически возражает против начислений пени за просрочку платежей. О необходимости проведения ремонта многоквартирного дома в ближайшее время заявляет каждый третий участник опроса. Также участники исследования сообщили, что каждый десятый не платит взносы на капремонт, или 10% опрошенных, при этом 5% пояснили, что не получают соответствующих квитанций. В собраниях жильцов, где определялся порядок сборов и способ управления ими, участвовали только 20% граждан. Планы, сроки, объемы средств на проведение капитального ремонта не известны 53% респондентов, где получить указанную информацию они также не знают.

Основная масса жильцов многоквартирных домов не хочет роста оплаты, не интересуется механизмами сбора средств и проведением ремонтных работ, часть не собирается платить за капремонт принципиально. В свою очередь региональные Фонды ЖКХ допускают ошибки в платежных документах, размещают на своих сайтах недостаточное количество информации. Однако жить в комфортных условиях хотят все участники капитального ремонта.