Санкт-Петербург, 30 октября, 2015, 17:47 — ИА Регнум. На петербургском заводе Nissan до марта 2016 года сократят 500 рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сотрудники предприятия. Кроме того, завод с весны 2016 года перейдет на работу в одну смену. Эту информацию сообщили на производственном собрании завода сегодня, 30 октября.

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В руководстве компании подтвердили данное заявление. Причиной для такого решения стало падение спроса и нестабильная ситуация на рынке. В руководстве компании также отметили, что производство кроссовера Qashqai переносится из Великобритании в Петербург, а выпуск седана Teana — закрывается.

По данным статистики АЕБ, падение продаж автомобилей марки Nissan в 2015 году составило 39%, при общем падении всего рынка в 33%.

Завод Nissan Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге начал свою работу в 2009 году. На заводе производились такие модели как Nissan X-Trail, Pathfinder, Murano и Teana.

По данным статистики, производство автомобилей в Санкт-Петербурге в 2015 году составило 222 тысячи машин, что 17% ниже, чем показатель аналогичного периода прошлого года.

Напомним, также о сокращении рабочих мест объявил и завод Ford во Всеволожске.