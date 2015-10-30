Москва, 30 октября, 2015, 23:55 — ИА Регнум.



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Металлург (Новокузнецк) — Адмирал (Владивосток) 3:4 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Сибирь (Новосибирская область) — Амур (Хабаровск) 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

(0:1, 0:0, 2:0) Торпедо (Нижний Новгород) — Металлург (Магнитогорск) 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

(1:1, 0:1, 1:2) Северсталь (Череповец) — Динамо (Москва) 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

(1:0, 0:0, 3:2) Динамо (Минск, Белоруссия) — Салават Юлаев (Уфа) 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

(0:2, 1:1, 0:2) Медвешчак (Загреб, Хорватия) — Лада (Тольятти) 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

(0:1, 1:2, 0:1) Слован (Братислава, Словакия) — Ак Барс (Казань) 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.