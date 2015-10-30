Чебоксары, 30 октября, 2015, 17:40 — ИА Регнум.



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На второй срок

В регионе завершается процесс избрания глав администраций муниципалитетов. 27 октября был назначен сити-менеджер Чебоксар: предсказуемо на второй срок остался Алексей Ладыков. У городских депутатов на это ушло чуть более 10 минут. Обошлось без дискуссий и вопросов, только оппозиция скромно выступила против предложенной кандидатуры, напомнив о его угрозах в адрес блогера «в печень дать» и «может быть, убить». Ранее эти фразы сити-менеджера облетели интернет, вызывая время от времени волну негодования и, вероятно, уже «сидят в печенках» у самого автора «шутки».

Единственный, кто на заседании депутатов сказал много лестных слов о Ладыкове, был, собственно, сам Ладыков. Председатель конкурсной комиссии, премьер Чувашии Иван Моторин говорил протокольно, сухо и без эпитетов. Глава Чебоксар Леонид Черкесов выступил с речью о «конструктивном взаимодействии» органов власти всех уровней, подразумевая в этой «эффективной работе», вероятно, прежде всего, свои заслуги.

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Третьим будешь

Пока массово выбирали первых лиц муниципалитетов, официально вступил в должность новый председатель Арбитражного суда Чувашии 37-летний Олег Бойко, ранее работавший председателем судебного состава. А в Госсовете республики появился новый депутат-единоросс: место Михаила Резникова, назначенным вице-премьером Чувашии, занял директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Юрий Исаев. Отметим, это уже третий депутат на данный мандат: первоначально это место занимала Галина Николаева, которая через семь месяцев депутатства получила приглашение поработать сенатором.

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В Чувашии определились с кандидатурой на вакантное место в Госсовете

Один пишем, трое — в уме

Неоднозначную реакцию и удивление вызвало в Чувашии заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о желании возглавить партсписки на выборах в региональные парламенты в 2016 году. В республике он малоизвестен, в отличие от популярной «тройки» в лице руководителя отделения, главы комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков, лидера фракции в Госсовете, бунтаря Игоря Молякова и теперь ещё Олега Николаева, составившего конкуренцию Михаилу Игнатьеву на прошедших выборах главы региона. Между тем, сам Аксаков считает, что решение Миронова — «правильное, нормальное, адекватное», но «в каждом правиле бывают исключения». И таким исключением может стать Чувашия.

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Много нас, а он один

В республике за один присест, то есть на заседании правительства, поделили бюджет-2016 и отчитались об исполнении казны за девять месяцев 2015 года. По предварительным расчётам, в 2016 году доходы уменьшаются к уровню 2015 года на 10,7% (до 32,104 млрд рублей), расходы снижаются на 13,6% (до 34,3 млрд рублей). Уменьшение доходов в правительстве объясняют не кризисом, а нераспределенными пока федеральными средствами. В 2015 году по итогам 9 месяцев доходы республиканского бюджета возросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 1,5%, составив 27,477 млрд рублей. Расходы увеличились на 5% — до 27,86 млрд рублей.

Особый интерес представляет принятый правительством прогноз социально-экономического развития республики до 2030 года, поделенный на две части: условно говоря, для оптимистов и пессимистов. Обобщающий показатель в документе — объём ВРП, характеризующий достигнутый уровень производства товаров и услуг по основным отраслям экономики. Среднегодовые темпы роста ВРП в 2016—2020 годах прогнозируются в Чувашии по первому варианту (менее благоприятному) на уровне 102,3%, по второму варианту — 103,2%, в 2021—2025 го­дах — 103,1−104,4%, 2026−2030 годах — 103,6−105,4%. Прогнозируется, что объем ВРП увеличится к 2030 году в 1,6−1,9 раза в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

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В Чувашии спрогнозировали развитие экономики до 2030 года

Сельский кластер

В батыревском селе Шыгырданы, где проживает 6 тыс. человек, хотят создать агрокластер и превратить в территорию опережающего развития. Примечательно, что данный проект представил на сельском форуме «Шыгырданский диалог» не экономист или чиновник, а муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов. «Дальнейшее развитие села, привлечение молодежи к решению соответствующих задач требует новых, современных, а не примитивных условий труда и, как следствие, высокопроизводительных технологий», — цитируют муфтия официальные источники. Отметим, что в Шыгырданах проживают преимущественно мусульмане.

Формула Тесла

Октябрь Чебоксарам принёс ещё один памятник: после довольно экзотической трактовки образа дворника в камне появился вполне конкретный, даже прямолинейный во всех смыслах памятник известному учёному и изобретателю Николе Тесле. Напомним, одна из его заслуг — внедрение переменного тока в массовый обиход, что позволило передавать ток на большие расстояния и обеспечивать энергией города. «Памятник появился как дань благодарности учёному, благодаря разработкам и изобретениям которого сегодня более 15 тыс. жителей Чувашии, занятых в электротехнической отрасли, имеют стабильную высокооплачиваемую работу. Именно электротехника является локомотивом чувашской промышленности», — говорят в Минэкономразвития республики. Памятник и благоустроенный сквер стали подарком «АБС Электро» городу Чебоксары.

Беженец из Чувашии

В центре судебного внимания и правоохранительных органов оказался бывший руководитель федерального казенного учреждения Упрдор «Волга» Сергей Гаврилов, который признан виновным в мошенничестве и получил 4 годаколонии общего режима. Решение суда вступило в силу, однако осуждённый на оглашение приговора не явился: экс-руководитель подался в бега и объявлен в международный розыск. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде.

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