Москва, 30 октября, 2015, 17:13 — ИА Регнум. 30 октября у посольства США в Москве прошла акция протеста, организованная движением Антимайдан. Активисты выступили против распространения западными НКО дезинформации о военной операции российских ВКС в Сирии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Свирин ИА REGNUM «Хьюман Райтс Вотч» обвиняет путинский режим в репрессиях. В доказательство приводит фотографию сделанную во время майских событий в Одессе

«Мы хотим на примере релиза организации Human Rights Watch, в котором было сказано, что наша авиация нанесла два удара, от которых погибло 59 мирных жителей, 33 из которых дети, показать лицемерие американских правозащитных организаций, — заявил представитель движения. — Я считаю, что это ложь».

Участники акции отметили, что Human Rights Watch не предоставила никаких доказательств — фотографий, цифр или свидетельств очевидцев — в пользу своего заявления. «Они (Human Rights Watch) не раз уже попадались на таких вещах», — подчеркнул общественник.

«Идет информационная война, участниками которой мы, собственно, и становимся», — резюмировал он.

«По сути во всех конфликтах, где участвовали США и их союзники из НАТО, ситуация с сопутствующими потерями среди мирного населения проявлялась буквально в каждом государстве», — в свою очередь заявил спикер Антимайдана Александр Ионов. — И сегодня для западной публики вопрос так называемых сопутствующих потерь среди гражданского населения является обыденным. Это, в принципе, единственное, в чем можно было бы обвинить Россию, так как других разведданных у США нет».

«Есть пропаганда, а есть чушь. Пропаганда опирается на факты, чушь — это то, что говорят без подтверждения. Вот сегодня, к сожалению, в Вашингтоне все чаще говорят чушь», — резюмировал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентарии России и Сирии заключили договор о совместной координации действий в информационной войне. Как корреспонденту агентства заявил депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ), необходимо проводить собственную контрпропаганду, объединяя усилия.