Калининград, 30 октября, 2015, 17:06 — ИА Регнум. В Калининградской области правоохранительные органы расследует акт вандализма в сквере «Аллея Славы», разбитом к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инцидент произошёл накануне на малой родине губернатора Николая Цуканова — городе Гусеве.

Стоп-кадр с записи наружного наблюдения Вандал тащит вырванные туи в реку.

Мужчина разбил несколько светильников, установленных в сквере, а также вырвал с корнем восемь туй. Саженцы впоследствии он выбросил в реку.

Полицейские установили личность вандала, подозреваемого в преступлении на мемориале. Им оказался начальник отдела судебных приставов Черняховского района Алексей Дёмин, который, по некоторым данным, досрочно отметил профессиональный праздник — День судебного пристава 1 ноября.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря чему установить правонарушителя оказалось делом техники, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.