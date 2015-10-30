Москва, 30 октября, 2015, 17:03 — ИА Регнум. Акция «Молитва памяти» проходит в Москве сегодня, 30 октября — в День памяти жертв репрессий. Ее участники собрались на трех площадках столицы — на Трубной площади у стелы «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга», в сквере на месте взорванного Успенского храма на Покровке и на Ваганьковском кладбище.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Молитва памяти» в память о жертвах репрессий

Акция проходит ежегодно. Ее организатор — Преображенское братство (крупное неформальное объединение верующих в Русской православной церкви) при поддержке Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви и общества. Участники могут прочитать страницу из Московского мартиролога, назвать имена своих родных и близких, пострадавших от политических репрессий, а также присоединиться к поминальной молитве.

Акция «Молитва памяти» также проходит и в других городах России — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Северодвинске, Твери, Воронеже, Рязани, Туле, Самаре и Архангельске.