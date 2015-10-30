Вильнюс, 30 октября, 2015, 16:31 — ИА Регнум. В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 30 октября, состоялась консультация вице-министра иностранных дел Литвы Андрюса Криваса и заместителя министра иностранных дел Белоруссии Алены Купчиной, в ходе которой вице-министр призвал Белоруссию «продолжать позитивные действия в областях прав человека, верховенства закона и демократии», сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы. Обе стороны отметили более широкие возможности сотрудничества Европейского союза и Белоруссии, открывшиеся благодаря решению Евросоюза заморозить ограничительные меры, применяемые к определенной группе белорусских лиц и предприятий. Во время встречи были также обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая транспорт, энергетику и охрану окружающей среды, а также подготовка к встречам комиссии по экономическому сотрудничеству Литвы и Белоруссии в ноябре. Европейский союз еще раз рассмотрит вопросы, связанные с санкциями, в феврале 2016 года, после отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ) о результатах президентских выборов в Белоруссии, отмечает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы. Напомним, белорусские компании являются основным клиентом порта Клайпеды, а грузопоток из Белоруссии в Литву постоянно растёт.