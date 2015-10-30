Рига, 30 октября, 2015, 16:29 — ИА Регнум. В латвийской рыбной промышленности из-за российского эмбарго половина работников потеряла работу, заявил информационному агентству BNS председатель правления рыбоперерабатывающего предприятия Brivais vilnis Арнольд Бабрис, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

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«Вообще в отрасли работу потеряли многие. На половину готовой продукции нет спроса. Значит, половине работников нечего делать», — сказал он.

В целом в латвийской рыбной промышленности из-за российского эмбарго в 2015 году оборот может упасть примерно на 50%.

«Если вам некуда продавать продукцию, то нет смысла ее производить. Единственное, как вы можете продать такой товар, — это по более низкой цене. Поэтому, насколько снижается спрос, настолько же сокращается и производство», — пояснил он.

Напомним, веденный Россельхознадзором запрет на поставку рыбных консервов в Россию ощутимо ударил по латвийским производителям рыбной продукции. Так, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс, комментируя решение России ввести запрет на ввоз в страну латвийских консервов, заявил, что размеры убытков могут составить от 100 до 200 млн евро.

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Страны ЕС уже ввели ограничения на потребление рыбы из Швеции, на внутреннем рынке страны она по-прежнему продаётся.