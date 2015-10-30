Москва, 30 октября, 2015, 16:27 — ИА Регнум. Посол США в Москве в очередной раз подтвердил, что санкции Запада против Российской Федерации будут сохранены до тех пор, пока Крым находится в составе России. Об этом Теффт заявил сегодня, 30 октября, отвечая на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте».

shasha.ps Изначально испорченный хлеб

Американский посол пояснил, что Вашингтон готов снять с России часть санкций, если будут полностью выполнены Минские соглашения, но часть санкций останется в силе до тех пор, пока Крым будет находиться в составе РФ.

«Мы неоднократно говорили, что, когда Минские соглашения будут полностью реализованы, часть санкций будет снята. Санкции, связанные с Крымом, продолжат действовать до тех пор, пока его оккупация будет продолжаться», — заявил Теффт.

Напомним, Крым решил воссоединится с Россией в марте 2014 года. После того как на Украине в феврале прошлого года произошел государственный переворот и к власти пришла бандеровская хунта, власти Крыма вынуждены были спасать население полуострова от насилия со стороны бандеровцев. Был проведен референдум о выходе Крыма из состава Украины и вхождении в состав Российской Федерации.

Первые Минские соглашения были заключены в сентябре 2014 года после нескольких месяцев боев в Донбассе, когда бандеровским карательным отрядам и регулярным частям ВСУ не удалось сломить сопротивление ополченцев народных республик Донбасса. Было установлено хрупкое перемирие. Но соглашения, предусматривающие режим прекращения огня, отвод вооружений и конституционную реформу на Украине, так и не были выполнены.

Зимой 2014/15 годов в Донбассе вновь произошло обострение и интенсификация боевых действий. В феврале 2015 года в Минске были вновь подтверждены Минские соглашения и подписан Комплекс мер по их реализации. Но и они не были выполнены в срок, хотя и снизили интенсивность конфликта в Донбассе.

Западные санкции против РФ были введены сразу же после воссоединения Крыма с Россией и начала активных боевых действий в Донбассе. Снятие санкций Запад увязывает с отказом РФ от Крыма и выполнением Минских соглашений.

Отказаться от Крыма РФ не может, так как народы полуострова на референдуме высказали свою волю о возвращении в Россию, и теперь по Конституции вывод субъекта Федерации из состава РФ невозможен.

Что касается Минских соглашений, то их выполнение во многом зависит от Киева, который явно не собирается их выполнять.