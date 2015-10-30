Москва, 30 октября, 2015, 16:26 — ИА Регнум. ё

Квентин Массейс. Сборщики податей.

Заседание ФРС США.

Заседание Банка Японии.

Заседание ЦБ РФ.

28 октября ФРС США сохранила ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне 0−0,25%. Устранение фразы о том, что развитие событий за пределами США может оказать негативное влияние на экономику, явилось поводом для покупок мировой резервной валюты. Усиление мировой резервной валюты произошло также после заявления ФРС о возможности повышения на следующем заседании ключевой процентной ставки.

После октябрьского заседания ФРС рынок фьючерсов на ключевую процентную ставку в США пересмотрел вероятность ее повышения в декабре до 50% с 30%. Однако для реализации этого сценария необходимо, чтобы инфляция и/или занятость в США существенно выросли в ближайшие 1,5 месяца. Против скорого ужесточения монетарной политики в США играет ВВП США, годовые темпы роста которого в 3-м кв. 2015 года сократились с 3,9% до 1,5%.

Ключевым макроэкономическим событием следующей недели станет публикация октябрьских данных по рынку труда в США. Если в этом периоде американская экономика создаст менее 200 тыс. новых рабочих мест, то доллар США снизится, а пара EUR/USD, вероятно, протестирует уровень 1,11.

30 октября Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 0−0,1% годовых и объем программы покупок активов на уровне 80 трлн иен в год. Новости оказали поддержку иене, так как некоторые участники рынка ожидали, что объем программы покупок активов может быть расширен до 90 трлн иен в год. В частности, такие предположения высказывались рядом западных инвестбанков.

По прогнозам регулятора, инфляция в 2% будет достигнута не в первой, а во второй половине финансового 2016 года. По нашим оценкам, инфляционное давление в Японии начнет стабильно расти в 1-м кв. 2016 года. В краткосрочной перспективе мы ожидаем снижения пары USD/JPY ниже уровня 119,75.

30 октября ЦБ РФ сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 11%. Мы ожидали, что ставка снизится на 50 б.п. Регулятор сохранил более жесткую денежно-кредитную политику из-за высоких инфляционных рисков. По оценкам Банка России, годовой темп прироста потребительских цен на 26 октября составил 15,6% после 15,8% в августе. ЦБ пообещал возобновить снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции на одном из ближайших заседаний Совета директоров (которое пройдет 11 декабря 2015 года). Сохранение более жесткой денежно-кредитной политики в РФ создает предпосылки для укрепления рубля на следующей неделе. В краткосрочной перспективе пара USD/RUB может снизиться до уровня 63.