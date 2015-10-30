Москва, 30 октября, 2015, 16:29 — ИА Регнум. 30 октября у здания Министерства транспорта РФ в Москве провели акцию против высоких тарифов на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM организатор мероприятия, руководитель московского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия» Игорь Давидович, участники протестной акции пытались привлечь внимание к проблеме тарифообразования и добиться обоснованного ответа от властей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет у здания Министерства транспорта

«Ценообразование тарифов на скоростной трассе М-11 имеет весьма «мутный» характер. Строители и концессионеры объясняют высокие тарифы повышенной комфортностью трассы, кризисом и инфляцией. Все перечисленные причины являются относительными и расплывчатыми, и назревающую проблему недовольства населения это никак не решает. Трасса М-11 строилась с целью разгрузить от автопотока основную дорогу М-10, но с объявленными тарифами автомобилисты уже планируют бойкотировать платную трассу и продолжать пользоваться бесплатными аналогами», — подчеркнул Давидович.

Он отметил, что стоимость проезда по новой платной трассе оказалась значительно выше ранее анонсированной суммы, поэтому активисты требуют ее снижения, а местные жители организовали сбор подписей под соответствующей петицией к руководству страны.

«Получается, что М-11 станет некой привилегированной трассой, а простые люди, как и прежде, будут простаивать в пробках», — добавил он.

Напомним, что платный режим на головном участке автомобильной дороги М-11 вводится с 16 ноября 2015 года. Согласно опубликованным на сайте государственной компании «Автодор» расценкам, цена поездки в час-пик от МКАД до Шереметьево будет достигать 250 рублей, до Зеленограда — 350 рублей, а по всему участку до Солнечногорска — до 500 рублей.