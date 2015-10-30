Обнинск, Калужская область, 30 октября, 2015, 15:57 — ИА Регнум. Первокурсники Института атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ МИФИ) 29 октября начали новую традицию — торжественное посвящение в студенты на первой в мире АЭС в городе Обнинске.

obninsk.ru Первокурсников Института атомной энергетики посвятили в студенты на Первой в мире АЭС

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в вузе, приветствуя студентов, заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» Олег Кононов отметил: «Сегодня у вас есть уникальная возможность — пройти посвящение в студенты на родине мирного атома — первой в мире АЭС и начать свой научный путь именно там, где зарождалась атомная энергетика». Кононов кратко рассказал ребятам об истории и современной жизни Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского, а также ответил на интересующие студентов вопросы, которые в основном касались перспективы работы в науке.

«Человечество последовательно шло к тому, чтобы построить атомные станции. И если мы не научимся мыслить так, как 70 лет назад мыслили ученые, создавшие АЭС, мы не сможем продвинуться дальше», — сказала директор ИАТЭ Наталья Айрапетова.

Программа посвящения, кроме официальной части, включала в себя знакомство первокурсников с экспозицией музея и выполнение специально подготовленных для студентов заданий.