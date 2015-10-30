Ереван, 30 октября, 2015, 15:32 — ИА Регнум. Парламент Армении в ускоренном порядке одобрил законопроект, предусматривающий незначительный рост акцизного налога на ряд товаров массового потребления.

Photolure В парламенте Армении

Необходимость повышения акцизного налога для ряда товаров была обусловлена обязательствами Армении в рамках членства в Евразийском экономическом союзе по части унификации акцизного налога. В частности, в Армении некоторые ставки по акцизному налогу ниже, чем в странах-партнерах.

Так, с 1 мая 2016 года в республике повысится акциз, к примеру, на сигареты с 5000 до 5500 драмов за 1 тысячу штук. В расчете на пачку обычных сигарет цена повысится на 10 драмов (около 1,5 рубля). Акциз на спиртные напитки (кроме вина и коньяка) повышается на 5% в расчете на 1 литр, то есть на 2,5% — на привычные пол-литра. Акциз на 1 тонну дизельного топлива составит 35 тыс. драмов вместо действующих 32,5 тыс., то есть рост составит 2,5 драма (около 30 копеек) на литр. Также несущественно повысятся акцизы на сигареты без фильтра и сигары.

Повышение этого ряда акцизов крайне приветствуется (за исключением дизельного топлива, конечно). Как указал в ходе обсуждений в парламенте депутат Гурген Арсенян (занимается импортом сигарет и сигар), он сам выступает за большее увеличение акцизного налога на сигареты, поскольку общество Армении стоит на первых местах по степени потребления табака. «Мы травим людей, поскольку у нас сигареты стоят 80 центов за пачку. Я считаю, что повышение цены пачки всего на 10 драмов — мало, необходимо ежегодно поднимать цены на 25 драмов за пачку», — отметил Арсенян.

Правда, Арсенян и большая часть парламентариев были единодушны в том, что введение нового вида акцизного налога — на сжиженный автомобильный газ — нелогично. Так, законопроектом, кроме прочего, предусмотрен акциз на сжиженный газ в размере 8330 драмов за 1 тыс. кубометров газа для автотранспорта. Известно, что Армения по проценту использования природного газа на автомобильном транспорте занимает лидирующие позиции в мире. И хотя средняя цена одной полной заправки природным газом (примерный пробег — около 160 км) повысится всего на 150 драмов (порядка 20 рублей), введение нового налога большинству депутатов пришлось не по душе.

На это замминистра финансов Вахтанг Мирумян парировал, что маржа прибыли на автогазозаправочных станциях такова, что конечная цена в результате введения акциза может и не возрасти. Он также отметил, что в результате применения поправок госбюджет получит дополнительно 6−10 млрд драмов. Хотя в проекте бюджета 2016 года в целом на 4,5 млрд меньше акциза, нежели в текущем году. Это в результате сокращения торговли.

Несмотря на предлагаемые несущественные повышения ставок, парламентарии, как обычно при предложениях о повышении налогов, не преминули воспользоваться ситуацией и поупражняться в популизме. Немало критики досталось властям и за ЕАЭС, из-за членства в котором и возникла необходимость в принятии законопроекта, направленного «на существенное стимулирование инфляции». Не упустила случая пройтись катком по ЕАЭС западноориентрованная, «окололиберальная» пресса. «Сегодня стало очевидно, что в ЕАЭС Армения стала более уязвимой экономически и менее безопасной. И конца этому процессу не видно», — «анализирует» тему одно из соответствующих изданий.

Между тем 27−28 октября в Москве на восьмом заседании Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Евразийской экономической комиссии одобрены проекты международных правовых актов в сфере косвенного налогообложения — проекты Соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза.

Проекты соглашений разработаны в целях формирования цивилизованного рынка, минимизации объемов нелегальной и неконтролируемой приграничной торговли. Документы призваны создать условия для формирования единого рынка подакцизной продукции ЕАЭС путем гармонизации (сближения) ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию в течение ближайших 5 лет. Они закрепляют договоренности стран союза о сближении ставок акцизов на алкоголь и табак относительно общих индикативных ставок и диапазонов отклонений от них в пределах запланированных коридоров. В итоге они будут отличаться по странам, но при этом не будет резкого дисбаланса, который существует на сегодняшний день. В рамках международных договоренностей государства-члены, сближая ставки акцизов на сигареты, принимают во внимание Рамочную конвенцию ВОЗ и национальные программы по борьбе с табакокурением.

Подводя итоги обсуждения этой чувствительной темы, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов отметил: «В вопросе сближения ставок достигнут очень хороший прогресс. Сегодня идеология процесса гармонизации ставок и их поступательного повышения принципиально одобрена всеми сторонами. Остались лишь отдельные и достаточно мелкие, на мой взгляд, расхождения относительно того, насколько именно процентов в год мы меняем ставку акциза по каждой из стран. Кроме того, у нас на текущий момент пока нет официальной позиции Армении — как по ставкам акцизов на алкоголь, так и на табак. Тем не менее уверен, что до конца года мы придем к консенсусу по всем вопросам: примерно по 85% из них сегодня уже достигнуто взаимопонимание».