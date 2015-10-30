Москва, 30 октября, 2015, 14:18 — ИА Регнум. Центробанк оставил без изменения ключевую ставку в 11% — такое решение было принято 30 октября на заседании Совета директоров ЦБ. Таким образом, регулятор уже второе заседание подряд оставляет этот показатель неизменным. Эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 30 октября, отмечают, что снижение ключевой ставки увеличило бы потенциал восстановления экономики, однако, с другой стороны, нестабильность на нефтяном рынке усиливает риски ослабления рубля, поэтому осторожность ЦБ здесь оправдана.

Питер Брейгель Младший. Офис сборщиков налогов (фрагмент). 1640

Ключевая ставка плавно опускается с января 2015 года — тогда она была понижена с 17 до 15% и с тех пор постоянно снижалась в течение года. С начала августа ее уровень не менялся и держался на отметке 11%, хотя представители бизнеса все больше высказывали пожелания о снижении ее до однозначной величины к концу года. Теперь уже ясно, что этого не произойдет. Хотя еще пару недель назад аналитики прогнозировали, что Банк России понизит ключевую ставку на октябрьском заседании. Сбыться этим прогнозам помешало, скорее всего, недавнее ослабление рубля и возросшие на этой почве инфляционные ожидания.

Экономика не может позволить себе слишком дешевых кредитов

Решение ЦБ смотрится совершенно логичным — за последнее время в кредитно-денежной политике регулятора ничего не поменялось, говорит аналитик компании RoboForex Дмитрий Гурковский. «Поскольку ничего в кредитно-денежной политике не поменялось, особенных изменений в ставках по кредитам и депозитам ждать не имеет смысла. Пожалуй, сегодняшнее решение отечественного регулятора смотрится совершенно логичным: стоит пропустить вперед американский Федрезерв и позволить ему сделать первые шаги в изменении фискальной политики, и лишь потом учитывать это в собственных ставках», — отметил он.

Напомним, что ранее 28 октября ФРС США приняла решение оставить процентную ставку на рекордно низком уровне — в целевом диапазоне от 0 до 0,25%. Аналитики рынка прогнозируют, что на заседании в декабре она будет повышена.

Кроме того, российская экономика в текущем своем состоянии не может позволить себе делать кредиты слишком дешевыми, указывает эксперт. «Все остается на своих местах. Следующего серьезного пересмотра ключевой ставки стоит ждать не ранее января 2016 года, если до этого времени в мировых экономиках не случится чего-нибудь стрессового», — прогнозирует Гурковский.

Резкое снижение ключевой ставки может ослабить рубль

Осторожная политика ЦБ в части поэтапного понижения ключевой ставки вызвана необходимостью поддержать стабильность ситуации, полагает гендиректор компании «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. «Безусловно, для восстановления экономики, и в том числе реализации политики импортозамещения, бизнесу нужны дешевые кредиты, что напрямую связано с уровнем ключевой ставки. Пока стоимость заемных денег остается высокой. Значительное снижение ключевой ставки способствовало бы росту рынка кредитования, без чего невозможно развитие существующего и создание нового бизнеса», — отмечает эксперт.

При этом остаются макроэкономические факторы, влияние которых может перевесить все позитивные последствия снижения ключевой ставки, считает эксперт. «Есть и обратная сторона медали. Резкое снижение ключевой ставки при низкой и нестабильной цене на нефть может вызвать дальнейшее ослабление курса рубля, и, как следствие, рост инфляции. Осторожная политика ЦБ в части поэтапного понижения ключевой ставки вызвана именно необходимостью поддержать стабильность ситуации», — полагает он.