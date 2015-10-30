Всеволожск, Ленинградская область, 30 октября, 2015, 14:08 — ИА Регнум. На заводе будет запущена программа увольнения сотрудников по соглашению сторон с выплатой компенсации в размере пяти окладов. Об этом вчера, 29 октября, объявило руководство завода Ford Sollers на встрече с сотрудниками.

ford.ru Форд запускает программу увольнения сотрудников

Представители Ford Sollers подтвердили планируемое увеличение новогодних каникул на предприятии, сообщает «Автостат», однако точные сроки пока не объявлены. Что касается сокращения, программа добровольного увольнения будет действовать полторы недели, и с помощью этого завод планирует расторгнуть контракты с несколькими десятками человек. В прошлом году по соглашению сторон с предприятия было уволено 700 человек.

«Компания пытается избежать затоваривания — переизбытка продукции. Так как спроса нет, сокращают и производство, и число сотрудников», — так комментрует ситуацию генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Несмотря на небольшой подъем спроса в сентябре в связи с выходом новых моделей, продажи марки Ford в России упали на 41% за 2015 год. При этом при общее падение авторынка в России, по данным АЕБ было 33%.

Что касается дилеров, есть уверенность, что простой завода на продажах марки не скажутся, так как дилерские центры уже обеспечены необходимым до конца года количеством автомобилей.

Завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) приступил к производству автомобилей в 2002 году. На автомобильном заводе производятся автомобили Ford Mondeo и Focus. Сейчас на заводе трудится около 1500 человек в режиме неполной рабочей неделе.