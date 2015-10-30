Ереван, 30 октября, 2015, 14:07 — ИА Регнум. Заявление начальника ВС Турции вновь подтверждает, что Армения никогда не должна забывать с кем имеет дело. Подобное мнение в беседе с агенством АрмИнфо выразил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление начальника Генштаба ВС Турции Хулуси Акара об освобождении «территорий Азербайджана».

Давид Бабаян. Photolure

Начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар сегодня в частности заявил: «Мы сделаем все, чтобы освободить из-под оккупации территории Азербайджана. Все будет очень хорошо. Будьте в этом уверены. Мы сделаем все, что в наших руках».

«Подобные заявления турецкой стороны в первую очередь должны серьезно рассматриваться организациями, в которых состоит Турция, в частности, НАТО. Что это — официальная позиция Североатлантического альянса или же НАТО уже не контролирует своих членов», — задался вопросом Бабаян. В этом контексте он добавил, что заявление Анкары стало продолжением заявления министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, который пообещал в короткие сроки «освободить» Нагорный Карабах.

Как передает сайт МО Азербайджана, на церемонии открытия двух новых жилых зданий для военнослужащих министр обороны Закир Гасанов заявил: «Уничтожив врага, мы обязательно в ближайшее время освободим свои земли».

«Здесь возникает риторический вопрос, согласована ли данная позиция Анкары с Североатлантическим альянсом, желают ли они начать войну здесь? Не уверен, особенно если учесть, что НАТО неоднократно подтверждало свою позицию о поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и не допустимости возобновления боевых действий в зоне конфликта», — заявил официальный представитель президента НКР.

При этом он подчеркнул неприемлемость подобной деструктивной позиции Турции. По словам Бабаяна, данное заявление свидетельствует о том, что Анкара игнорирует Североатлантический альянс и в первую очередь США.

Пресс-секретарь президента НКР также отметил, что после подобного заявления Турции возникает естественный вопрос, каким образом она будет содействовать Азербайджану в «освобождении территорий».

«Пошлет войска на Южный Кавказ? Как тогда это будет воспринято странами региона и великими державами. Тогда получается, что это либо безответственное, либо популистическое заявление. Если популистическое — то внутриполитическая ситуация в Турции настолько серьезна, что вызывает обеспокоенность», — отметил он.

По словам Бабаяна, в сложившейся ситуации нужно понять, кому было направлено это заявление внутренней аудитории или же идет попытка возрождения пантюркизма и увеличения роли армии в стране, которая была сведена к нулю при Эрдогане.