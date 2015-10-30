Москва, 30 октября, 2015, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на обеспечение национальных интересов России в экономике и экономической безопасности, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия» во главе с Сергеем Гавриловым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября. Предлагается установить положение, в соответствии с которым предоставление информации ограниченного доступа, а также общедоступной информации, но еще не распространенной, иностранным государствам, международным организациям или находящимся под их контролем организациям, иностранным органам власти и управления, иностранным органам и организациям, осуществляющим распорядительные, контрольные, надзорные и иные функции, без предварительного согласия уполномоченного федерального органа исполнительной власти, запрещается. Штраф составит до 10 млн рублей.

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Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), предлагается наказывать штрафом на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей, на должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Предоставление информации (за исключением случаев, если предоставление такой информации влечет уголовную ответственность) по запросам иностранных государств, международных организаций или находящихся под их контролем организаций, иностранных органов власти и управления, иностранных органов и организаций, осуществляющих распорядительные, контрольные, надзорные и иные функции, без предварительного согласия уполномоченного федерального органа исполнительной власти, с нарушением установленного федеральным законом порядка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц — от 1 млн до 10 млн рублей.

Необходимость предусмотреть в законодательстве РФ значимые санкции за несоблюдение запрета на предоставление или раскрытие информации продиктована имеющимся опытом правоприменительной практики иностранных государств, согласно которой само по себе наличие запрета на предоставление или раскрытие информации не является достаточным основанием (оправдывающим обстоятельством) для отказа компаний или должностных лиц в предоставлении или раскрытии запрошенной у них информации, если за нарушение такого запрета не предусмотрены реально применяемые значимые санкции, отмечают авторы.

Установление национальным законодательством государств ограничений или запретов на трансграничную передачу информации ограниченного доступа, относимой законодательством таких государств к государственной, финансовой, коммерческой тайне или приравненной к ней информации, является на сегодняшний день достаточно широко распространенной практикой (Франция, Китай, Германия, Австрия, Италия, Индия и др.), указали депутаты.