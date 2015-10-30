Душанбе, 30 октября, 2015, 12:52 — ИА Регнум. Потенциал договора о зоне свободной торговли Содружества Независимых Государств в значительной степени не раскрыт. Такое мнение сегодня, 30 октября, высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе. «Необходимо динамичнее устранять торговые барьеры, чтобы создать действительно равноправные прозрачные условия для наших производителей», — заявил он.

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Только в этом случае, уверен Медведев, режим взаимодействия, который выстраивался на пространстве СНГ годами, принесет реальный эффект. Он призвал активизировать усилия по подготовке ключевых документов, которые позволят договору о зоне свободной торговли заработать в полную силу.

В сегодняшней встрече помимо главы российского правительства приняли участие премьер-министр Республики Армения Овик Абраамян, исполняющий обязанности премьер-министра Республики Белоруссия Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов, исполняющий обязанности премьер-министра Киргизской Республики Темир Сариев, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода; первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов; Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдавии в Республике Белоруссия, постоянный представитель Молдавии при уставных и других органах Содружества Независимых Государств Георге Хиоарэ; заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сатлык Сатлыков; заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Адхам Икрамов.