Минск, 30 октября, 2015, 12:23 — ИА Регнум. В официальном журнале Евросоюза сегодня, 30 октября, опубликовано сообщение, в котором говорится, что ЕС приостанавливает введенные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 170 граждан страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают

В сообщении говорится, что санкции приостановлены до конца февраля 2016 года.

ИА REGNUM напоминает, что санкции против главы Белоруссии и некоторых граждан страны были введены в 2010 году и расширены в 2012 году после заявлений Евросоюза о нарушениях прав человека в республике.

Отметим, что в санкционном списке, который запрещал выдачу виз в Евросоюз, а также замораживал активы в европейских банках, входили сыновья главы белорусского государства Дмитрий и Виктор, еще три юридических лица — «Белтехэкспорт», «Белтех холдинг» и «Спецприборсервис».

На днях Арлем Дезир, госсекретарь Франции по европейским делам, выступил с заявлением о том, что ЕС приостанавливает действие санкций на четыре месяца в отношении Белоруссии, однако, несмотря на это, Европейский союз в случае необходимости может вновь задействовать их.