Ереван, 30 октября, 2015, 12:06 — ИА Регнум. Последние несколько лет ознаменовались интересом мировых гостиничных брендов к осуществлению деятельности в Армении. Так, InterContinental Hotels Group подписал соглашение об открытии Holiday Inn Yerevan — первого отеля компании в Армении. Управление отелем, который планируется открыть в 2018 году, будет осуществляться в рамках договора с компанией SGI-Invest, сообщили ИА REGNUM в компании.

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Holiday Inn Yerevan будет расположен в малом центре Еревана — на улице Амиряна около Площади Республики. Гостиница займет два исторических здания, выполненных в традиционном армянском архитектурном стиле. В Holiday Inn Yerevan запланирован 191 номер, включая 12 сьютов, 17 апартаментов и 47 номеров представительского класса. В Holiday Inn Yerevan будет реализована концепция фирменного открытого лобби с круглосуточными рестораном и баром.

Доля туризма в ВВП Армении составляет порядка 12,5%

Вице-президент по операционной деятельности и развитию IHG в России и странах СНГ Арон Либинсон так прокомментировал соглашение: «Мы рады подписанию первого отеля IHG в Ереване. Бренд Holiday Inn сможет предоставить туристам, приезжающим в Армению, именно то, что они ожидают от пребывания в отеле — от современного дизайна до оснащения номеров. Открытие этого отеля — отличное начало партнерства нашей компании с SGI-Invest, и мы рассчитываем, что эта сделка станет началом расширения присутствия ключевых брендов IHG в Армении».

Собственник компании SGI-Invest Гагик Закарян, в свою очередь, отметил, что популярность Еревана как туристического направления растет, что обуславливает спрос на качественные отели. «Сейчас очень подходящий момент для того, чтобы привезти всемирно известный бренд Holiday Inn в Ереван, предоставив гостям города еще больше возможностей изучить традиционную культуру и историческую архитектуру города. Мы убеждены, что наследие бренда, опыт IHG в управлении отелями, великолепное местоположение и высокие стандарты обслуживания обеспечат успех нового отеля».

В июле текущего года в Ереване приступил к работе первый отель Hilton Worldwide— DoubleTree by Hilton. После сети Marriot International с ереванской гостиницей Marriot-Armenia Hilton, по сути, вторая брендовая сеть, которая обзавелась гостиницей в Армении. В 2016 году в Ереване планируется открытие отеля сети Radisson Blu, которая в текущем году приобрела гостиницу Golden Palace и в настоящее время проводит ее реконструкцию.

За первые пять месяцев 2015 года поток российских туристов в Армению возрос на 16%, а объем трат — на 24%

В настоящее время в Ереване насчитывается 89 малых и крупных гостиниц с 3400 номерами на 5800 коек. В 2014 году их загрузка составила 500 тыс. коек/день, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 3% (485 тыс. коек/день). Последние годы параллельно росту количества туристов сфера гостиничного бизнеса в Армении стремительно растет. С 2012 года количество гостиниц и коек возросло почти вдвое. В 2014 году оборот ереванских гостиниц составил 17,7 млрд драмов (порядка $40 млн).

По официальным данным, в 2014 году поток иностранных туристов в Армению возрос на 11,3%, составив 1,2 млн человек. Хотя ответственные за сферу чиновники ожидали роста количества туристов и в 2015 году, из-за экономической стагнации в СНГ и странах Евросоюза в текущем году наблюдается спад потока туристов порядка на 4%.

Тем не менее, Армения наряду с Казахстаном и Грузией находится в тройке предпочтений российских путешественников за 2015 год.