Джэксонвилл, США, 30 октября, 2015, 12:00 — ИА Регнум. В четверг, 29 октября, в международном аэропорту Форт-Лодердейла штата Флорида началось возгорание двигателя самолета Boeing 767 из-за утечки топлива. В ходе эвакуации пострадал 21 человек. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Скриншот записи twitter.com/coopernyc Возгорание Boeing 767 в аэропорту Флориды

Как пишет издание, перед тем как самолет взлетел, началась утечка топлива, далее — возгорание. Через шесть минут после сообщения об эвакуации пассажиры и члены экипажа покинули самолет с помощью надувных трапов. Всего на борту воздушного судна было более 100 человек.

По свидетельствам очевидцев, на борту судна был хаос: людям было страшно, они кричали и плакали. Однако сам экипаж самолета действовал быстро, спокойно и продуктивно.

Также один из людей, находившихся прямо в очаге возгорания, рассказал, что, услышав громкий хлопок, он повернулся и увидел пламя, после чего побежал в переднюю часть самолета.

«Было нервирует, когда знаешь, что дверь не открывается и что что-то горит», — поделился пассажир.

В момент возгорания воздушного судна и паники на борту один из пассажиров, находившихся рядом с местом ЧП, не растерялся и снять на видео пламя, разъедающее Boeing, а потом выложил в Twitter.

Другой очевидец также во время трагедии достал смартфон из кармана и сделал несколько снимков горящего самолета с подписью «Самолет горит».

Отметим, что в результате пожара в самолете одного человека госпитализировали. Он получил серьезную травму головы после того, как бежал по взлетно-посадочной полосе и упал.