Москва, 30 октября, 2015, 11:45 — ИА Регнум. В Совфеде назвали провокацией действия США в Южно-Китайском море, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября. «Провокация американских ВМС в Южно-Китайском море, к сожалению, вполне вписывается в общую картину сегодняшнего мира», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич, комментируя заявление китайского военачальника о возможном начале войны с США.

Миф и реальность. Советский плакат

«Очаги напряженности возникают сейчас во многих его точках, и, похоже, это уже становится определенной тенденцией. Причем, как правило, в роли, так сказать, поджигателей выступают США, рассматривающие весь земной шар — от Балтики до Дальнего Востока — в качестве свой вотчины», — отметил парламентарий.

«Что характерно, всегда у них виноват кто-то другой. Китай, Россия, Иран — все равно кто», — говорит сенатор.

«В связи с этим невольно на ум приходят ассоциации с Сирией. Можно сколько угодно обвинять Россию в том, что ее действия инициируют напряженность в этой стране, что и делают западные средства массовой информации с подачи США. Но в Южно-Китайском море нас точно нет. А напряженность есть», — заключил Клинцевич.

Проход американского эсминца в китайской 12-мильной зоне в районе архипелага Наньша (Спратли) является опасной провокацией и нарушением суверенитета и безопасности Китая, а подобные действия чреваты вооруженным конфликтом, заявил командующий ВМС китайской армии адмирал У Шэнли. «Если США будут продолжать такие опасные и провокационные действия, то между вооруженными силами двух стран в морском и воздушном пространстве сложится крайне угрожающая обстановка, которая может вылиться даже в применение оружия», — приводят китайские СМИ заявление военачальника.