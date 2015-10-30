Калуга, 30 октября, 2015, 11:37 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 29 октября принял участие в закрытии ежегодного фестиваля юных дарований фонда Юрия Розума «Где рождается искусство», проводимого при поддержке Министерства культуры РФ.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в своем обращении глава калужского региона отметил значимость проекта, дающего возможность талантливым детям быть замеченными и получить поддержку для наиболее полной реализации своих возможностей. «Таланты рождаются повсюду, в том числе и в глубинках, в простых семьях… Они, конечно, и сами могут прорасти, подобно тому, как трава пробивается через асфальт, но если мы создадим им соответствующие условия, поддержим улыбками и аплодисментами, они будут расти быстрее и радовать нас своим творчеством», — сказал Анатолий Артамонов.

Юрий Розум поблагодарил руководство Калужской области за неравнодушное отношение и заботу об одаренных детях, заметив, что с юными калужанами прошли живые и интересные мастер-классы. Он также подчеркнул, что именно в Калуге состоялся первый в его жизни сольный концерт.

Кульминационным событием торжественной церемонии стал гала-концерт. Наряду с известными мастерами искусств в нём приняли участие юные таланты страны.

В этом году фестиваль проходил в городах Московской, Владимирской, Ярославской, Тульской и Калужской областей. В его рамках состоялись концерты, выставки фоторабот и произведений изобразительного искусства, творческие встречи, круглые столы. Среди обсуждаемых тем были: духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение к занятию искусством детей с ограниченными возможностями здоровья, выявление и поддержка юных талантов. Преподаватели ведущих творческих вузов России давали мастер-классы.

Напомним, международный благотворительный фонд Юрия Розума существует с 2005 года. Основной программой фонда является финансовая и творческая помощь юным музыкантам из разных уголков России: выплата ежемесячных стипендий, участие в акциях и концертах, организация мастер-классов, направление на международные конкурсы. За годы работы фонд помог тысячам детей.