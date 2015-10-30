Краснодар, 30 октября, 2015, 11:28 — ИА Регнум. Власти Краснодара предлагают жителям города поучаствовать в формировании маркетинговой стратегии краевого центра. Ознакомиться со стратегией, разработанной слушателями курса «Брендинг» Британской высшей школы дизайна в Москве, и высказать свое мнение и предложения на данную тему горожане могут в специальном разделе, который открыт на официальном сайте мэрии и думы Краснодара, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

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Руководство города намерено выяснить, что думают по данному поводу и как оценивают данный проект краснодарцы, какие новые идеи могут предложить, и приглашает горожан к активному диалогу и участию в обсуждении маркетинговой стратегии и брендинга Краснодара. Зарегистрировавшись на сайте, жители города смогут стать участниками обсуждения и прокомментировать работу в целом, отдельные её разделы, внести свои предложения и предложить своё участие в рабочей группе.

Как уточнили в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодара, в дальнейшем раздел будет развиваться с учётом обратной связи, пожеланий горожан, специалистов, экспертов, бизнеса. Также в рамках раздела в будущем планируется проведения дополнительных опросов и голосований по проекту стратегии или отдельным её элементам.

На сегодня в разделе можно ознакомится с презентацией маркетинговой стратегии и брендинга Краснодара, подготовленной слушателями курса «Брендинг» Британской высшей школы дизайна, а также посмотреть дополнительные материалы, собранные в ходе исследования (результаты опросов, форсайт-сессий).

Напомним, разработка бренда кубанской столицы велась на безвозмездной основе в рамках соглашения о намерениях сотрудничества, заключенного между администрацией Краснодара и Британской высшей школой дизайна в октябре 2014 года. Как отметил тогда мэр Краснодара Владимир Евланов, идея создания бренда кубанской столицы уже витала в воздухе, и при содействии Общественного совета обрела конкретику.

«Краснодар сегодня динамично развивается, регулярно отмечается аналитиками как один из самых комфортных городов для жизни и развития бизнеса, входит в десятку российских городов, известных иностранцам. Думаю, наступил момент, когда Краснодар готов получить свой узнаваемый бренд, который подчеркнет его особенности, конкурентные преимущества и будет способствовать дальнейшему развитию», — сказал градоначальник.

Презентовали концепцию маркетинговой стратегии и бренда Краснодара, разработанные слушателями курса Британской высшей школы дизайна, спустя почти год — 4 сентября.

Добавим, что уверенность в том, что городу нужен запоминающийся образ, который не только привлечет, но и удержит гостей Краснодара, высказывали и представители власти, и общественники, и профессиональные дизайнеры, и сами горожане. Однако без нареканий и расхождения во мнениях не обошлось. Так, директор рекламного агентства Ruport Роман Левицкий счёл, что главное в договоренности между администрацией и студентами-дизайнерами — тот факт, что проект сделают бесплатно. Это «экономия средств налогоплательщиков и польза городскому бюджету». А вот депутат Заксобрания Кубани и активный общественный деятель Алексей Гусак на информацию о нематериальной основе договора отреагировал скептически, передает телеканал «Кубань 24».

«Краснодар отдает свою голову студентикам-практикантам, чтобы те попрактиковались в стрижках. И ничего, что вкривь и вкось. Зато бесплатно», — написал народный избранник в своем микроблоге. Он также добавил, что бренд Краснодару — одному из самых привлекательных городов России — нужен, чтобы обрести лицо, а это лицо отдают «московским студентикам», у которых «много громких заявлений, но ни одного воплощенного в жизнь проекта у этих студентиков нет».

Политолог, преподаватель КубГУ Тимур Халилов к идее создания бренда Краснодара отнесся скептически: «Потому что бренд — это упаковка, а если товар не очень качественный, то ему никакая упаковка не поможет. В первую очередь, нужно ориентироваться на улучшение социальных условий в городе, создание безбарьерной среды для горожан, ограниченных в движении. Нужно обеспечить жителям комфортные условия. А уже потом заниматься брендом», — цитирует телеканал слова эксперта.