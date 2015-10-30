Самара, 30 октября, 2015, 11:27 — ИА Регнум. В связи с тем, что со стороны губернатора Николая Меркушкина неоднократно звучали обидные высказывания по отношению к жителям Самарского региона, в том числе национального характера, новость о том, что в Тольятти открыт набор группы по изучению мордовского (мокшанского) языка, вызвала неоднозначную оценку в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

samcult.ru Самарский бренд и его новый тренд — знак конкурса народного творчества «Рожденные в сердце России» с элементами государственной символики Мордовии

По информации руководителя «Молодой Мордовии» Евгения Тюргашкина, преподавание будет вестись в Мордовском культурном центре автограда. «Этот разговорный курс специально разработан для тех, чья цель — сделать мокшанский язык свободным языком общения, развить беглость речи, правильность произношения, грамотно выражать свои мысли, не испытывая затруднений в подборе слов и выражений, и в результате — овладеть языком своих предков!» — указано в приглашении.

В этой связи стоит отметить, что нынешний губернатор Самарской области Николай Меркушкин по национальности мордвин — мокша. До этого он пять сроков был главой Мордовии.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев проинформировал о том, что госсимволы Мордовии включены в символику Самарской области. «Очередной скандал со стремлением экс-главы Мордовии, а ныне губернатора Самарской области Николая Меркушкина продвинуть в регионе свою «малую родину» разворачивается в Самаре, — прокомментировал он в своем блоге. — На этот раз речь идет о символике инициированного губернатором некоего «третьего» областного фестиваля «народного творчества «Рожденные в сердце России», где на логотипе самарского фестиваля неожиданно обнаружилась символика флага «республики» Мордовия (подробнее материал на сайте «Самкульт»), что она там делает, в министерстве культуры Самарской области пояснить затруднились (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM)».

Парламентарий напоминает, что в Самарской области проживает около 3 млн человек, 85,6% которых, — русские, среди почти трех десятков других национальностей около 2,1% занимает мордва. «Однако с назначением в регион в 2012 году губернатором экс-главы «республики» Мордовия Николая Меркушкина (по национальности мордвин-«мокша») в Самарской области с подачи губернатора на уровне властных институтов стала раскручиваться идея о некой исключительности мордовской национальности, в частности, выражающейся в якобы имеющих место неких особых достижениях Мордовии по сравнению с Самарской областью и другими», — написал Михаил Матвеев.

«Апогеем этого странного процесса стало прозвучавшее в июле этого года в самарском Доме архитектора заявление губернатора Николая Меркушкина о том, что поступать «по-самарски» — это значит «кинуть», а «по-мордовски» — значит «сделать всё качественно и до конца». Оценки националистическим высказываниям Николая Меркушкина со стороны администрации президента не последовало. Итог мы видим невооруженным глазом», — резюмирует политик.

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