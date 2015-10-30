Пекин, 30 октября, 2015, 11:08 — ИА Регнум. Любой незначительный инцидент в Южно-Китайском море может привести к войне, если США не прекратят провокации, предупредил командующий флотом КНР адмирал У Шэнли. По данным Reuters, это было сказано в ходе телефонных переговоров адмирала с командующим операциями флота США адмиралом Джоном Ричардсоном.

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«Несмотря на решительное возражение правительства КНР, американская сторона направила ракетный эсминец USS Lassen в район китайских островов Наньша. Подобные действия США поставили под угрозу суверенитет и безопасность Китая… Они крайне опасны и провокационны. Если США продолжат совершать провокационные действия, ВМС и ВВС двух государств могут оказаться в экстренной ситуации, вплоть до «непроизвольных выстрелов при чистке ружья», — сказал У Шэнли.

Переговоры прошли после того, как американский миноносец USS Lassen прошел на расстоянии меньше 12 морских миль от острова китайского архипелага Спратли. Пекин это рассматривает как вторжение в свои территориальные воды.

США считают, что эта зона необходима для международного мореходства и должна оставаться свободной.

Адмирал У Шэнли выразил надежду, что США дорожат хорошими отношениями между флотами двух стран и будут избегать повторения подобных инцидентов.

Ранее власти США заявляли, что не допустят объявления Китаем 12-мильного пространства вокруг искусственных островов в Южно-Китайском море своими территориальными водами. Китай десятки лет ведет спор со многими странами региона вокруг территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.

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