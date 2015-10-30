Москва, 30 октября, 2015, 10:51 — ИА Регнум. На первых этажах московских новостроек больше не будет квартир. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По словам заммэра, градостроительные нормы были пересмотрены: власти столицы приняли решение отказаться от размещения жилых помещений на первых этажах строящихся домов. Это касается всех проектов, как строящихся за бюджетные деньги, так и за счет инвестиционных средств, отметил он.

realty.ru Коммерческие помещения на первых этажах жилых домов. Марьино, Москва

Эта норма распространяется и на панельные дома: первые этажи зданий панельных серий будут строиться в монолите, а сверху настраиваться типовое жилье, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного стройкомплекса.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь отметил, что первые этажи будут оборудованы под бытовые услуги, офисы и торговлю: эта мера должна решить задачи, связанные с магазинами шаговой доступности и другими объектами инфоаструктуры, пояснил он.