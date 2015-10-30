Рига, 30 октября, 2015, 10:08 — ИА Регнум. Ушаков добавил, что отношения между Латвией и Россией сложные, но когда-нибудь этот кризис закончится, и важно все это время поддерживать отношения между столицами, об этом сообщает LETA.

Владимир Егорович Маковский. В полдень (этюд для картины Толкучий рынок в Москве)

«Когда кризис кончится, нам придется конкурировать с другими странами за возвращение на рынок, и мы хотим быть первыми, сохранить лидирующие позиции», — сказал Ушаков.

Ушаков отметил, что перед кризисом количество туристов из России в Риге достигало 30%, но сейчас это компенсируют туристы из Скандинавии и других стран. Он выразил надежду, что с улучшением отношений российские туристы вернутся в Ригу.

Напомним, что в 2011 году мэр Риги Нил Ушаков публично признал, что Советский Союз «оккупировал» Латвию.