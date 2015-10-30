Барнаул, 30 октября, 2015, 10:08 — ИА Регнум.



Барнаул ФМ В Бийске запустили онлайн-шоу про мужика в трико

В Барнауле дешевеет жилье

В октябре на рынке недвижимости Барнаула продолжается тенденция к снижению цен на квадратные метры вторичного жилья, такие данные приводит 30 октября сайт «Недвижимость Алтай».

«В октябре стоимость «квадрата» опустилась до 48, 07 тыс. рублей, в то время как в сентябре она составляла 48,64 тыс. рублей. За последние несколько лет — это самый низкий показатель, аналогичная цена на жилье наблюдалась в ноябре 2012 года», — отмечают аналитики. Снижение цен связывают с низкой платежеспособностью населения.

Цены на продукты растут

С начала года цены в Алтайском крае выросли на 10,7 процентов: об этом 29 октября сообщает ИА «ПолитСибРу».

«На продовольственные товары цены с начала года выросли на 9%, на непродовольственные — на 13,5%. Цены на услуги подросли на 8,4% за первые девять месяцев 2015 года.

По сравнению с сентябрем рост цен составил на 0,8%. Стоимость продовольственных товаров подросла на 1%. Продовольственные товары стали обходиться жителям Алтайского края дороже на 0,9%. Услуги подорожали на 0,5% по сравнению с сентябрем», — сообщает «ПолитСибРу» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

«Серега TV»: про мужика в трико из Бийска

В Бийске запустили онлайн-шоу про мужика в трико, который живёт в старом доме и питается сухарями. Об этом 28 октября сообщил сайт «Барнаул ФМ».

«Героя проекта поселили в старом доме с минимальным набором одежды и еды, где он будет находится круглосуточно под прицелом камер, транслирующих видео в интернете.

Зрители могут наблюдать за тем, как мужчина по имени Серёга ходит по комнате с облезлыми обоями в майке-алкоголичке и трико, давать ему разные задания, а также покупать ему продукты и предметы быта», — информирует «Барнаул ФМ».

Планируется, что бийское реалити-шоу продлится три месяца. По замыслу организаторов шоу, за это время зрителям предоставлена возможность выбрать судьбу героя.

Микропельмешки без спешки

«Два мировых рекорда в кулинарии на глазах у собравшихся журналистов и комиссии, а также у многочисленной интернет-аудитории были поставлены и документально зафиксированы в рамках мероприятия «Пельменный Левша», — сообщила 30 октября газета «Бийский рабочий» («БР»).

Как пояснили байские корреспонденты, проект «Спортивный пельменинг» получит продолжение на празднике «Алтайская зимовка», который будет проводиться 11−13 декабря. Но там соревноваться в лепке маленьких пельмешек смогут уже команды не только Бийска, но и из других городов. Чтобы доказать, кто из них круче, команды будут лепить мучные изделия на скорость.

В Рубцовске бастуют дворники

Два дня не выходили на работу сотрудники рубцовского коммунального предприятия «СпецТрансСервис». Об этом 28 октября сообщает «Алтайская правда» («АП»). Причиной тому стали многомесячные долги по заработной плате.

Как выяснили корреспонденты «АП», в общей сложности предприятие задолжало своим работникам около двух миллионов рублей за три месяца.

«В результате акции протеста буквально за два дня дворы и контейнерные площадки Рубцовска стали еще грязнее. Вот что бывает, когда нет дворников и не приходят мусоровозы. На третий день персоналу «СпецТрансСервиса» выплатили часть задолженности, остальное пообещали отдать до 29 октября, — пишет «АП».

Кто ответит за бездомных животных

Решением регионального парламента, функции по отлову и содержанию бездомных животных переходят муниципальным властям Алтайского края. Законопроект был принят во втором (окончательном) чтении 29 октября. Об этом сообщает ИА «Амител».

«Вместе с новыми обязанностями районам и городам края переходит и финансирование. В 2016 году это 8 млн рублей», — отмечают корреспонденты информагентства.

По словам начальника краевого управления ветеринарии Анатолия Высочина, сначала животное будет отлавливаться и помещаться в специально оборудованное место, ему будут искать старого или нового хозяина, затем, если не получается вернуть его в нормальные условия существования с соблюдением безопасности человека (при обязательной вакцинации), животное усыпляется.

По его словам, в год в регионе отлавливается примерно 12−13 тысяч безнадзорных животных, 60−70% процентов из них приходится усыплять.

«Жириновцы» пикетировали кастинг «Дома-2» в Барнауле

Алтайское краевое отделение ЛДПР 24 октября провело протестную акцию сразу в нескольких городах Алтайского края, целью которой было убедить местных жителей не участвовать в телевизионном шоу «Дом-2» на канале ТНТ. Пикет был приурочен к кастингу, проводимому впервые организаторами телепроекта в Барнауле, — об этом 26 октября сообщает ИА «Банкфакс».

Координатор Барнаульского отделения ЛДПР Андрей Саркисян также отметил, что реакция барнаульцев на акцию ЛДПР оказалась неожиданной. «На самом деле мы были готовы к какому-то негативу, но люди подходили и выражали поддержку. Все-таки радует, что народ начал понимать — «Дом-2» — это позор для страны», — поделился спикер.

Более 6% барнаульцев — самогонщики

6,2% барнаульцев самостоятельно производят алкоголь: такие данные приводит газета «Аргументы и факты» («АиФ») по итогам опроса, проведенного в городах с населением более 500 тысяч человек. Респондентам предлагали ответить на вопрос «Есть ли среди ваших родных и знакомых люди, занимающиеся изготовлением крепкого самодельного алкоголя?». Опрос провели сотрудники Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ.

Согласно полученным ответам, число самогонщиков в России (и в Барнауле) увеличилось вдвое по сравнению с летом 2013 года. По данным аналитиков, наибольший прирост был зафиксирован в августе-декабре 2014 года, тогда же выросли продажи сахара и сократились продажи крепкого алкоголя (-9,3% за 8 мес. 2014 года и — 4,3% в 2015 году).

Среди причин такого резкого всплеска популярности самогоноварения эксперты называют повышение цен на алкоголь, — пишут «АиФ».

Розовый фламинго в Новичихе

Житель Алтайского края Юрий Пироженко, отправившись на рыбалку, обнаружил необычную птицу на водоеме «Хохлы» в Новичихе. Подробности сообщает газета «Сельчанка».

По словам Юрия Пироженко, птица странно себя вела: ходила по мелководью и пошатывалась. Попробовала взлететь, но упала. «Тогда Юрий Николаевич поймал ее и принес домой. К большому изумлению домочадцев это оказалась не просто птица, а краснокнижный розовый фламинго, правда, еще молодой!», — информируют корреспонденты местного издания.

Они высказали также предположение: скорее всего, птица прилетела на Алтай из Казахстана. «Это редкий, но не единственный случай, когда на Алтай попадает диковинный представитель пернатых. В ноябре 2014 года в Новосибирский зоопарк был доставлен розовый фламинго из Республики Алтай», — вспоминают корреспонденты.

Барнаульцы предпочитают летать из Новосибирска

С каждым годом всё больше барнаульцев предпочитали улетать в столицу из новосибирского аэропорта. Об этом сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай».

Вместе с тем, цены на авиабилеты в Новосибирской поднялись почти в два раза.

«Самый дешевый билет из Новосибирска до Москвы и обратно у разных авиакомпаний обойдется пассажиру в сумму от 15 до 20 тысяч рублей. Годом ранее можно было улететь и за 10−12 тысяч.

Перелет в Санкт-Петербург из Новосибирска подорожал примерно на треть и сейчас стоит 20 тысяч рублей. Подорожание билетов специалисты связывают с уходом крупного авиаперевозчика «Трансаэро».

Что же касается вылетов из Барнаула, здесь цены пока не изменились. Билеты на направлении Барнаул — Москва — Барнаул по-прежнему стоят в среднем 20 тысяч рублей. Вместо «Трансаэро» наших пассажиров перевозят «Уральские авиалинии», — отмечают корреспонденты ГТРК «Алтай».