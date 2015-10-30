Вашингтон, 30 октября, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Власти США не намерены выдвигать в качестве предварительного условия для урегулирования конфликта в Сирии незамедлительную отставку нынешнего президента страны Башара Асада, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские правительственные источники.

islam.ru Башар Асад

Как отмечает издание, вопрос о будущем Асада Белый дом готов обсуждать на многосторонних переговорах в Вене (Австрия), которые состоятся в пятницу, 30 октября.

При этом раньше власти США, называя Башара Асада нелегитимным, требовали его немедленной отставки.

Собеседники WSJ сообщили, что администрация президента США Барака Обамы будет поддерживать ту резолюцию по Сирии, которая предусматривает сохранение власти Асаду в течение нескольких месяцев или даже более «на время формирования переходного правительства».

Напомним, в австрийской столице 29 октября прошла «закрытая» встреча глав внешнеполитических ведомств РФ, Турции, Саудовской Аравии и США.

Сегодня к «четверке» должны присоединиться представители МИД Ирана, Ирака, Ливана, Катара, Египта, Германии, Франции и других стран, а также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.