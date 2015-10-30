Москва, 30 октября, 2015, 08:58 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждена программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы. Это позволит создать 6,6 млн новых мест, в том числе 4,6 млн мест для обучения детей в одну смену, 2,0 млн мест для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с высокой степенью износа в новые школы, сообщили в правительстве РФ.

И.Тихий. Экзамен. 1957

На первом этапе (2016−2020 годы) планируется ликвидировать третью смену обучения, перевести учащихся 1−4-х классов и 10−11-х (12-х) классов на обучение в одну смену.

На втором этапе (2021−2025 годы) планируется перевести учащихся 5−9-х классов на обучение в одну смену, обеспечить перевод 100% обучающихся из зданий с износом 50% и выше в новые здания.

До 2025 года численность обучающихся в школах согласно демографическому прогнозу возрастёт на 3,5 млн человек.

По данным Росстата, на 1 января 2014 года в две и три смены вели обучение 10,8 тыс. школ (24,8% общего количества школ), в которых обучалось свыше 1,862 млн человек (14% общей численности обучающихся). На 1 января 2015 года в третью смену обучалось 13,27 тыс. человек (в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Чеченской Республике).

В 482 школах 633 здания находятся в аварийном состоянии, в 6192 школах 8261 здание требует капитального ремонта, 4896 школ (11,2% общего количества школ) не имеют всех видов благоустройства.

Всего в 2015 году используются свыше 9 тыс. школьных зданий с уровнем износа 50−70%, 6 тыс. — свыше 70%.

Принятое решение будет способствовать формированию условий для получения качественного общего образования. Ответственный исполнитель-координатор Программы — Минобрнауки России.