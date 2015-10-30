Горно-Алтайск, 30 октября, 2015, 08:54 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Александр Бердников считает, что следующим депутатом Госдумы от региона должен стать неангажированный молодой общественный деятель. Губернатор убежден, что при выборе кандидатуры не следует «ориентироваться на бывших, таких, как я, и мне подобных».

Пресс-служба правительства Республики Алтай Глава Республики Алтай Александр Бердников на избирательном участке

По словам главы региона, которые цитируют местные издания, в Республике Алтай уже началась подготовка к предвыборной кампании 2016 года, к выборам в Государственную думу. «Идут различные консультации, появляется масса желающих, но мы не должны упустить шанс и отдать мандат лицу, которое сможет достойно представлять интересы народов Горного Алтая в Думе», — заявил Бердников на прошлой неделе на совещании с руководителями муниципалитетов.

«Хочу четко обозначить свою позицию для всех возможных соискателей: я вижу на этом месте молодого, неполитизированного человека, который делом доказал свою способность выживать в этом сложном мире, знающего основы рынка, бизнеса, который мог бы за эти пять лет, будучи депутатом Государственной думы, вырасти для дальнейшего карьерного роста. Не факт, что это будущий глава Республики Алтай, но рост должен быть. Это моя позиция, и я ее буду придерживаться», — сказал 62-летний губернатор.

Бердников рассказал, что решение о выдвижении и поддержке кандидата будет приниматься на основе консультаций и социологических исследований. По его словам, в следующем году «будет определен круг соискателей, из которых будет выбран кандидат». При этом глава региона подчеркнул, что кандидат должен пройти через праймериз «Единой России», и добавил, что принять участие в праймериз смогут не только члены партии власти.

«С приближением выборов в Госдуму начнется обострение политической ситуации и будет, сами знаете что, в Республике Алтай. Я бы хотел — не ради себя, а ради комфортного проживания граждан — чтобы в республике выборы прошли спокойно. Если мы с вами правильно определимся, если не будем ориентироваться на бывших, таких, как я, и мне подобных, желающих попасть в Госдуму, тогда у нас с вами все получится. Чтобы была консолидированная работа на формирование общественного мнения для победы человека, который бы достойно представлял Республику Алтай. Такие люди у нас есть, и в бизнесе, и в управлении, и алтайцы, и русские. Нам нужно, чтобы наш кандидат мог спокойно, без раздрая провести выборную кампанию».

Отметим, что следующие выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе, то есть в Республике Алтай вновь будет действовать одномандатный избирательный округ. В разные годы депутатами от Республики Алтай становились Михаил Гнездилов, Семен Зубакин, Михаил Лапшин и Сергей Пекпеев.

Отметим, что после перехода на пропорциональную систему выборов в Госдуму Республика Алтай осталась без своего «регионального» представителя в нижней палате российского парламента. Учитывая незначительное число избирателей в регионе (около 130 тыс.), добиться избрания депутата через партийные списки в 2011 году не удалось.