Волгоград, 30 октября, 2015, 08:53 — ИА Регнум. В Волгограде не все многодетные семьи имеют возможность сразу приступать к строительству дома на выделенном по закону земельном участке. Некоторые земельные наделы не отмежеваны, их координатные точки не соответствуют учетным данным и предоставленной документации. Это выяснилось в ходе проверки состояния земельных участков, выделенных многодетным семьям неподалеку от ТОС «Солнечный» в Краснооктябрьском районе Волгограда, которую провели активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Волгоградской области. Как сообщили ИА REGNUM в реготделении «фронтовиков» 30 октября, общественники решили убедиться, насколько предоставленные многодетным семьям участки соответствуют требованиям, установленным федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.

onf.ru Вот такие участки получают многодетные семьи в Волгограде

И, как показала проверка, далеко не все участки попадают под эту категорию. В частности, на одном их них оказался пруд, в который производятся стоки, в том числе нечистот с территории находящегося рядом садоводческого общества.

Также по теме: Многодетным семьям Волгоградской области продолжат выдавать земли вместо квартир

По словам регионального координатора проекта ОНФ «Народная экспертиза» Константина Глушенка, у «фронтовиков» есть ряд обращений от многодетных семей, лишенных возможности строить свои дома при уже выделенных участках, а многим эти участки до сих пор и не выделены, что является нарушением указов президента РФ.

«Нами будет собрана и доведена до местных властей полная информация с требованием неукоснительного исполнения указов президента», — прокомментировал Глушенок.

Добавим, что в Волгоградской области на начало текущего года количество семей с тремя и более детьми превышало 22,24 тыс. человек, а в очереди по предоставлению земельных участков стояли 13 365 семей. Земельные наделы получили порядка 40% от заявителей, между тем строительство начали лишь единицы. Среди проблем, которые тормозят строительство, — отсутствие подведенных к участку коммуникаций.

В прошлом году бесплатные земельные участки, предлагаемые министерством по управлению государственным имуществом региона, выбрали 437 многодетных семей. В целом по региону бесплатными участками за 2014 год были обеспечены 1818 семей.