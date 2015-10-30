Оренбург, 30 октября, 2015, 08:44 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 30 октября, путем тайного голосования депутаты горсовета избрали главу областного центра. Им стал бывший сити-менеджер Евгений Арапов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

orenburg.ru Евгений Арапов избран мэром Оренбурга

Результаты были предсказуемы. Во внутрипартийном голосовании «Единой России» Арапов оказался в лидерах. Он же возглавил партсписок единороссов на выборах в горсовет. Однако впоследствии отказался от депутатства в пользу должности и.о. главы администрации Оренбурга. После того, как конкурсная комиссия озвучила имена двух претендентов на пост градоначальника, местное отделение партии заявило о намерении поддержать кандидатуру Евгения Арапова. Соответствующее решение Президиум регионального политсовета принял в понедельник, 26 октября. Фракция «Единая Россия» в Горсовете рекомендовала принять консолидированное решение по этому вопросу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально на пост мэра Оренбурга претендовали семь человек, однако к участию в конкурсе комиссия допустила только четверых: руководителя регионального отделения партии «Парнас» Сергея Столпака, и.о. главы администрации города Евгения Арапова, директора ООО «УК жилфондом Южная — 1» Артема Гузаревича и депутата Законодательного собрания Оренбургской области Владимира Фролова.

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Комиссия остановила свой выбор на Артеме Гузаревиче и Евгении Арапове, их кандидатуры были представлены на рассмотрение депутатам горсовета. Сегодня, 30 октября, свои голоса за Арапова отдал 31 депутат из 33. Мэр Евгений Арапов принес присягу осуществлять полномочия в интересах населения областного центра.

Справка:

Евгений арапов родился 12 августа 1971 года в г. Оренбурге в семье служащих. В 1990 году окончил Оренбургский станкостроительный техникум. После окончания техникума призван в ряды Советской армии, уволен в запас в 1992 году. В том же году поступил в Оренбургский государственный университет, который окончил в 1997 году по специальности «инженер-механик».

С 1992 года по 1994 год работал в производственном объединении «Стрела» в отделе инструментального производства инженером-технологом.

В 1994 году поступил на работу в МУП «Оренбургводоканал» на должность инженера. В 1996 году переведён на должность начальника комплекса канализационно-насосных станций. С 1999 года назначен на должность главного инженера МУП «Оренбургводоканал». С 2003 года — директор по производству ООО «Оренбург Водоканал». С января 2007 года по 2010 года — генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал».

С 2004 года по 2010 год — депутат Оренбургского городского Совета. С ноября 2010 года — глава администрации города Оренбурга.

В 2013 году окончил факультет государственного и муниципального управления ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «менеджер».

Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России.

Женат, воспитывает четверых детей.