Рубцовск, Алтайский край, 30 октября, 2015, 08:22 — ИА Регнум. В Рубцовске, на ул. Алтайская, 27, пожилая женщина почти неделю прожила с трупом своего внука. Подробности сообщают корреспонденты «Комсомольская правда» («КП») со ссылкой на материалы рубцовской телерадиокомпании ООО «Медиасоюз».

телекомпания ООО «Медиасоюз», Рубцовск Рубцовчанка почти неделю прожила с трупом своего внука

«Валентине Коробенковой — 78 лет, всю жизнь она отработала в торговле, даже почетные награды за труд имеет. В доме на ул. Алтайской она живет около 30 лет. Все бы ничего, но в последние три года она стала злоупотреблять спиртным», — рассказывает корреспондент «КП» Анна Кольченко.

«Пили они вместе с внуком Сергеем, ему — немного за тридцать. Жил он вместе с этой бабушкой. Бил ее», — поясняет сосед Коробенковой по подъезду Евгений.

Но соседей раздражал не только шум, но и неприятный запах, доносящийся из квартиры Коробенковых.

Но однажды привычную для жильцов вонь перебил трупный запах. Как сообщают журналисты, тревогу забила сама старушка.

«Она выглянула в окно и попросила соседку вызвать полицию. Говорит, что внук у нее уже три дня не встает, наверное, умер» — вспоминает сосед Евгений.

Сотрудники полиции прибыли на место, где обнаружили труп 36-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

«Причем, по словам полицейских, он умер не три дня назад, а, как минимум, неделю», — пояснила «КП» корреспондент телерадиокомпании ООО «Медиасоюз» Алена Воробьева. За это время тело успело разложиться.

По словам соседей, диван, где разлагался внук Сергей, выкинули, в подъезде убрали. Бабушка пока себя тихо ведет, из квартиры практически не выходит.

«Она и не поняла, что он умер. Говорит, кого вы хороните? Он вон пришел, на диване сидит», — информирует сосед Евгений.

В полиции Рубцовска «КП» рассказали, что бабушкой сейчас занимаются социальные службы, возможно, ее отправят на лечение.