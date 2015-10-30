Киев, 30 октября, 2015, 08:09 — ИА Регнум. Логика круто замешанного на русофобии воинствующего правового нигилизма вошла в противоречие с логикой государственного пути, ориентированной на выход на траекторию мира и устойчивого развития. Люди не хотят власть, тянущую их в пропасть.

Александр Горбаруков ИА REGNUM П. Порошенко. Работа с электоратом

День 25 октября в политической карьере П. Порошенко, в истории его президентства выдался «черным»: экзамен на доверие граждан к его политике и к его персоне был с треском провален.

Тот факт, что он проиграл, но никто другой из его конкурентов, включая Ю. Тимошенко, не выиграл, вряд ли послужит для президента утешением. Многие украинцы не сочли для себя возможным откликнуться на призыв власти принять участие в очередном избирательном шоу (не они ли — та пятая колонна России, отсутствию которой так возрадовался президент?). Решившие же голосовать в массовом порядке отдавали предпочтение кому угодно, только не кандидатам в мэры от «Блока Петра Порошенко» и не самому «БПП». В этот день П. Порошенко, как Штирлиц, был на грани провала. За то, что провал обозначился, но не грянул, олигарх с улицы Банковой должен поблагодарить Господа Бога, политтехнологов и, конечно, американского посла.

У всех серьезных политических партий и лидеров на Украине всегда была электоральная база. Ею могли похвастаться и Л. Кучма, и В. Ющенко, и Ю. Тимошенко, и А. Мороз, и П. Симоненко. И коммунисты, и социалисты, и «народники», и забытые теперь эсдеки, «прогрессивные социалисты», «зеленые». И, конечно, «регионалы». Их база оказалась столь выраженной и очерченной, что попала за это под «АТО».

После местных выборов стало ясно, что у «Блока Петра Порошенко» и у самого президента электоральная база отсутствует.

У них нет устойчивой поддержки ни в Центре, ни на Юге, ни на Западе, ни на Востоке. Если предположить, что база, о которой идет речь, все-таки существует, то искать ее придется вдали и от древнего Днепра-Славуты, и от холмов Печерска, и от других знаковых мест украинской земли, в городе Вашингтон, округ Колумбия. Разговоры о том, что «Блок», мол, утратил поддержку избирателей, которой пользовался ранее, производят впечатление то ли досужих — ни о чем, — то ли откровенно спекулятивных — заказных.

Реальной поддержки избирателей ни у П. Порошенко, ни у его партии никогда не было…

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Все статьи автора: Яков Рудь