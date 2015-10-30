Пекин – Вашингтону: Провокационные действия могут привести к войне
Пекин, 30 октября, 2015, 07:39 — ИА Регнум. Провокационные действия военно-морских сил США в Южно-Китайском море могут привести к развязыванию полномасштабной войны. Об этом, как передает Reuters, заявил командующий ВМС Китая адмирал У Шэнли.
По его словам, «если США не прекратят эти опасные, провокационные действия, между передовыми подразделениями войск могут возникнуть опасные трения как на море, так и воздухе, и даже мелкий инцидент может привести к войне».
Адмирал У Шэнли предупредил, что подобная тактика значительно повышает риск неконтролируемого развития событий в регионе.
После этого обращения военные США и Китая решили провести консультации.
Дипломатический скандал обострился после того, как эсминец ВМФ США USS Lassen в ходе патрулирования приблизился к созданным КНР искусственным островам в архипелаге Спратли в Южно-Китайском море на расстояние 12 морских миль.
После этого министр иностранных дел Китая Ван Ю призвал США «подумать еще раз» перед действиями в Южно-Китайском море и «не создавать проблем из ничего».
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