Пекин, 30 октября, 2015, 07:39 — ИА Регнум. Провокационные действия военно-морских сил США в Южно-Китайском море могут привести к развязыванию полномасштабной войны. Об этом, как передает Reuters, заявил командующий ВМС Китая адмирал У Шэнли.

Территориальные границы моей родины никем не должны быть нарушенными. Плакат. КНР. 1974

По его словам, «если США не прекратят эти опасные, провокационные действия, между передовыми подразделениями войск могут возникнуть опасные трения как на море, так и воздухе, и даже мелкий инцидент может привести к войне».

Адмирал У Шэнли предупредил, что подобная тактика значительно повышает риск неконтролируемого развития событий в регионе.

После этого обращения военные США и Китая решили провести консультации.

Дипломатический скандал обострился после того, как эсминец ВМФ США USS Lassen в ходе патрулирования приблизился к созданным КНР искусственным островам в архипелаге Спратли в Южно-Китайском море на расстояние 12 морских миль.

После этого министр иностранных дел Китая Ван Ю призвал США «подумать еще раз» перед действиями в Южно-Китайском море и «не создавать проблем из ничего».

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