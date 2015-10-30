Корфовский, Хабаровский край, 30 октября, 2015, 07:30 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка, пострадавшая при обрушении подъезда жилого дома от взрыва бытового газа в поселке Корфовском Хабаровского края, находится в среднетяжелом, но стабильном состоянии. Угрозы жизни ребенка нет, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного врача по хирургическому разделу работы детской краевой клинической больницы имени Пиотровича Рашид Мирзоев.

metronews.ru Состояние троих пострадавших при взрыве в Корфовском стабильное

Читайте также: Красный Крест начал сбор средств для пострадавших при взрыве в Корфовском

Состояние двоих пострадавших мужчин также оценивается как среднетяжелое. Один из них находится сейчас в травматологическом отделении ККБ № 2, другой — в нейрохирургическом, пишет AmurMedia.

«Двоих человек, пострадавших при взрыве газа в поселке Корфовский, доставили сегодня в нашу больницу в третьем часу ночи. Одному из мужчин 26 лет, он находится сейчас в нейрохирургическом отделении, у него резаные раны. Второму 74 года. Этот пострадавший находится в настоящее время в травматологическом отделении с переломом голени. Состояние обоих средней тяжести», — рассказала Наталья Гараева.

Как сообщало ИА REGNUM, всего из-под завалов жилого дома, подъезд которого обрушился сегодня ночью при взрыве бытового газа, спасены 10 человек. Погибли шестеро, в их числе по предварительным данным были мать и 1,5-месячная сестра спасенной девочки.

Читайте также: Оставшимся без жилья после взрыва в Корфовском выделят по 250 тысяч рублей