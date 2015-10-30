Состояние троих пострадавших при взрыве в Корфовском стабильное
Корфовский, Хабаровский край, 30 октября, 2015, 07:30 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка, пострадавшая при обрушении подъезда жилого дома от взрыва бытового газа в поселке Корфовском Хабаровского края, находится в среднетяжелом, но стабильном состоянии. Угрозы жизни ребенка нет, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного врача по хирургическому разделу работы детской краевой клинической больницы имени Пиотровича Рашид Мирзоев.
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Состояние двоих пострадавших мужчин также оценивается как среднетяжелое. Один из них находится сейчас в травматологическом отделении ККБ № 2, другой — в нейрохирургическом, пишет AmurMedia.
«Двоих человек, пострадавших при взрыве газа в поселке Корфовский, доставили сегодня в нашу больницу в третьем часу ночи. Одному из мужчин 26 лет, он находится сейчас в нейрохирургическом отделении, у него резаные раны. Второму 74 года. Этот пострадавший находится в настоящее время в травматологическом отделении с переломом голени. Состояние обоих средней тяжести», — рассказала Наталья Гараева.
Как сообщало ИА REGNUM, всего из-под завалов жилого дома, подъезд которого обрушился сегодня ночью при взрыве бытового газа, спасены 10 человек. Погибли шестеро, в их числе по предварительным данным были мать и 1,5-месячная сестра спасенной девочки.
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