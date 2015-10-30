Пхеньян, 30 октября, 2015, 04:50 — ИА Регнум. Северная Корея могла начать подготовку к проведению новых ядерных испытаний, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

niceimage.ru Ядерные испытания

По его данным, КНДР начала возводить новый тоннель на полигоне Пангири в провинции Хамген-Пукто, где в 2006 и 2009 годах прошли ядерные испытания. Ранее о возможном проведении новых ядерных испытаний Пхеньяном заявил в своем выступлении в парламенте Южной Кореи представитель разведслужб.

Напомним, ядерной державой КНДР объявила себя в 2005 году. В ответ на подземные ядерные испытания, прошедшие в 2006, в 2009 и 2013 годах, Совбез ООН принял ряд резолюций с требованием прекращения деятельности в ядерной сфере.