Вашингтон, 30 октября, 2015, 04:29 — ИА Регнум. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби на регулярном бирифинге 29 октября заявил журналистам, что Вашингтон располагает «оперативной информацией» о том, что самолеты ВКС РФ в Сирии нанесли удар по гражданским объектам.

m.cici.az Гадание на рунах

По его словам, Госдеп видел «определенные сообщения прессы на эту тему» и знает о том, что «это говорят сирийские группы гражданского общества». «Я бы также сказал вам, что мы располагаем другой оперативной информацией, которая заставляет нас считать, что выбор Россией целей не только не был сконцентрирован на ИГ, но и в действительности привел к сопутствующему урону и определенным жертвам среди гражданского населения, нанесению ущерба гражданской инфраструктуре», — заявил Кирби.

Обнародовать «оперативную информацию» Кирби отказался, уточнив, что у Вашингтона «есть основания верить, что это произошло. Он подчеркнул, что информация также наводит на мысль, что российские военные летательные аппараты действительно нанесли удар по сирийскому госпиталю.

Напомним, о том, что российская авиация якобы нанесла авиаудар по госпиталю в восточной части сирийской провинции Идлиб 23 октября, сообщил телеканал CNN. Минобороны РФ в связи с этим потребовал у стран НАТО и Саудовской Аравии предоставить объяснения. По словам замглавы Минобороны РФ Анатолия Антонова, переговоры на эту тему шли с военными атташе США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Саудовской Аравии, Турции и НАТО.

Заявления о «секретной оперативной информации» наряду с вольным отношением к фактам являются характерной особенностью официальных представителей Госдепартамента США. Так, экс-представитель Джен Псаки, ушедшая с 1 апреля 2015 года на работу в Белый дом, стала символом внешней политики США — 2014.

Несмотря на то, что Псаки представляла американское внешнеполитическое ведомство с 11 февраля 2013 года, именно в 2014 году со своей непередаваемой манерой уходить от ответа на прямые вопросы и уверенно отвечать «уточню в офисе» она стала героиней интернета и комедийных шоу (даже американских).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября. С тех пор каждый день российские боевые самолеты совершают по несколько десятков боевых вылетов в сутки и поражают десятки объектов террористов в САР.

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После начала российской военной операции боевая обстановка в Сирии резко изменилась. Правительственные силы при поддержке ВКС РФ смогли перегруппироваться и перейти в наступление.