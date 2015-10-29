Кишинёв, 30 октября, 2015, 01:24 — ИА Регнум. Экс-башкан Гагаузии Михаил Формузал обеспокоен молчанием политической элиты региона в ответ на заявления молдавских и румынских властей о возможном объединении Румынии и Молдавии. Как заявил Формузал в эфире гагаузского «Pro100 Radio», гагаузские политики должны защищать интересы жителей Гагаузии и, соответственно, государственный суверенитет Молдавии, но они молчат.

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«Я сейчас наблюдаю в Гагаузии, и меня это беспокоит, процесс превращения некогда политических орлов в обычных политических евнухов, которые молчат, закрылись, боятся, трусливо поджали хвост», — сказал экс-башкан.

Он напомнил, что 2 февраля 2014 года в Гагаузии прошел референдум, на котором 98,09% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае присоединения Молдавии к Румынии. «70 тысяч 777 человек вышли на референдум. Политическая элита Гагаузии, руководство Гагаузии не может игнорировать волеизъявление гагаузского народа. И меня удивляет, что никакой позиции нет, про Гагаузию ничего не слышно, её позиция по вопросам, которые происходят в нашей стране, не ясна. Где эти орлы, куда они делись?» — задался вопросом Формузал.

По мнению экс-главы автономии, с учетом усугубления политического кризиса в Молдавии и высокой вероятности проведения досрочных выборов, сейчас самое время отстаивать интересы Гагаузии — добиваться разграничения полномочий, представительства Гагаузии в парламенте Молдавии, децентрализации власти и исполнения закона о статусе автономии. «Где Народное собрание Гагаузии, исполнительная власть — они должны отстаивать интересы народа, потому что народ им доверил право выражать свое мнение и отстаивать его интересы легальным, законным способом», — подвел итог Михаил Формузал.

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