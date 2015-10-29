Бухарест, 30 октября, 2015, 00:44 — ИА Регнум. «Молдавия сейчас проходит сложный период, но это не должно помешать европейскому пути страны», — заявил, комментируя отставку правительства Молдавии, президент Румынии Клаус Йоханнис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джесси Уилкокс Смит/Jessie Willcox Smith (1863-1935) . Иллюстрация к сказке — Красная шапочка и Серый Волк

«Важно, чтобы политические силы действовали ответственно и мудро для скорейшего назначения стабильного правительства, которое продолжит усилия по реформированию и консолидации государственных правовых учреждений», — отметил он, добавив, что Румыния «еще раз подтверждает свою приверженность оказанию всей необходимой помощи Молдавии».

С заявлением по этому поводу выступил и МИД Румынии. В ведомстве считают, что «в комплексном контексте восточного соседства стабильность Молдавии должна быть первым приоритетом, которым должны руководствоваться все ответственные политические силы страны». Румынский МИД также подчеркнул, что в решениях молдавских политиков «должен превалировать проевропейский курс».

Внешнеполитическое ведомство призвало молдавских политиков к «скорейшему формированию правительства, которое будет способно установить стабильность в стране, решить текущие социально-экономические проблемы и продвинуться на европейском пути в интересах граждан». «Стабильность и последовательность — основные условия для проведения реформ и продвижения комплексных проектов по сотрудничеству и помощи, которые были инициированы Румынией в пользу Молдавии и ее граждан», — подвели итог в румынском МИДе.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Молдавии 29 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству во главе с либерал-демократом Валерием Стрельцом. За отставку Кабмина проголосовали 65 из 101 депутата — представители фракций социалистов, коммунистов и демократов. Лидер Демпарти Мариан Лупу призвал к скорейшему формированию новой «проевропейской» коалиции.