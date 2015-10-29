Киев, 30 октября, 2015, 00:23 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное преследование экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который, по мнению СБУ, нарушил порядок въезда на территорию Украины. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам прав человека Георгия Логвинского.

ivona.bigmir.net Сильвио Берлускони — итальянский государственный и политический деятель,

В связи с визитом в Крым в сентябре в отношении Берлускони открыто уголовное производство, ему предъявлены обвинения по статье «незаконная переправка через государственную границу Украины». По словам Логвинского, бывшему премьер-министру Италии может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацию транспортных средств.

Логвинский отметил, что к ответственности будет привлекаться каждый «вне зависимости от статуса и положения». «И Берлускони не является исключением», — сказал он. Ранее СБУ уже запретила Берлускони въезд на Украину сроком на три года «в интересах безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября состоялся частный визит лидера итальянской политической партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони в Крым. В ходе визита итальянский политик встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает президента РФ Владимира Путина величайшим в мире политическим лидером, а воссоединение Крыма с Россией — демократическим выбором самих крымчан.

Говоря о своем посещении Крыма, в интервью итальянскому телевидению Берлускони отметил, что «вы должны были видеть любовь, благодарность и дружелюбие граждан, приветствующих Путина в Крыму. На сегодняшний день российский президент — величайший политический лидер в мире». По его словам, жители Крыма искренне скандировали: «Спасибо тебе, Владимир!».