Москва, 30 октября, 2015, 00:18 — ИА Регнум. «Впервые в России в бюджете нет строки о науке», — заявил ИА REGNUM член комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, член-корреспондент РАН Арнольд Тулохонов. По словам сенатора, недоумение по этому поводу он высказал на слушаниях в Совете Федерации после доклада министра финансов РФ Антона Силуанова о бюджете на 2016 год. «С трудом на последней странице я нашел, что на науку выделено 0,3% ВВП, — отметил Арнольд Тулохонов. — Никогда в жизни такого количества денег не выделялось. Поэтому я и сказал, что в стране с таким бюджетом прогресса не видать».

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Действительно, в статье «Структура расходов бюджетной системы Российской федерации по разделам функциональной классификации» среди 13 пунктов наука не значится. «Там есть ЖКХ, образование, здравоохранение, кинематография, спорт, а где наука? — удивляется сенатор, — Нет науки в этом списке. После расшифровки каждого пункта, появилась неожиданно наука гражданского назначения. Причем, очень скупо написаны только расходы с уменьшением на 50 млрд по отношению к прошлому году».

Была реакция в Совете Федерации на Ваши слова? — задал корреспондент ИА REGNUM вопрос сенатору.

«Народ захлопал, а остальные сделали вид, что ничего не произошло. А министр Силуанов сказал, что в мире обычно за науку платит бизнес. Но я в России таких бизнесменов не видел». Эту мысль сенатор продолжил на 380-м заседании Совета Федерации во вторник, добавив, что «наука в России нужна только государству, и печально об этом говорить на заседании высшего законодательного органа страны».

Арнольд Тулохонов комментировал в Совете Федерации доклад министра образования и науки Дмитрия Ливанова, который нарисовал радужную картину развития образования в стране: 100% доступность дошкольного образования, построено 1000 новых зданий детских садов, приняты современные стандарты школьного образования, в 2016 году будет запущен проект «Электронная школа», по числу кружков мы достигли советского уровня и т.д. Особое внимание уделил министр Проекту 5−100, направленного на «максимизацию конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ». Он отметил, что сформирована группа из сорока ведущих университетов, три из которых — МГУ, Новосибирский университет и МИФИ, попали в рейтинг лучших вузов мира по версии Times.

Сенатор Тулохонов, выступая в Совете Федерации, подчеркнул, что не разделяет оптимизма министра образования и науки. «Зачем выделяются деньги на ЕГЭ, на Болонский процесс, на то, чтобы войти в топ университетов? Кому это надо? Тысячи выпускников МГУ, Физтеха, Новосибирского университета уехали за границу, — отметил он. — Страна на экспорте мозгов потеряла не меньше триллиона долларов. Я не видел ни одного выпускника Гарварда, который бы приехал работать в Россию. В пояснительной записке проекта Федерального закона указано Минобрнауки, что на 2012 год у нас утвержден перечень в 1872 учебника, в 2014 почти 3000 учебников. Таким образом, в нарушение Конституции в стране формируется не общее, а разобщенное образование, такое количество учебников не может обеспечить проведение единой государственной политики в области образования».

Он также крайне резко высказался по поводу реформы РАН: «После двух лет реформ под руководством министра науки и образования произошло полное разрушение академической науки». У РАН нет институтов, ФАНО отвечает только за имущество, гранты — в Российском научном фонде, Минобразования занимается вузовской наукой. «Парадоксально, но сегодня в России нет ведомства, отвечающего за развитие фундаментальных исследований и оборонной науки. Выступление министра это подтверждает».

Какое это должно быть ведомство? Что нужно сегодня для успешного развития науки и страны?

«Самый простой путь — возродить ГКНТ. Сегодня за оборонную науку некому отвечать. Рогозин чем командует? Министерством обороны? А дальше? Он же не может Ливановым командовать. Стране сегодня нужны Госплан и ГКНТ — два этих органа», — заключил сенатор. Он подчеркнул, что без науки у страны нет будущего, и напомнил слова знаменитого физика Жолио Кюри — «страна, которая не развивает науку, неизбежно превращается в колонию».